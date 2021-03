El Gobierno de A Pobra do Caramiñal da marcha atrás en el traslado de los ambulantes de ropa y calzado

Parece que han surtido efecto las protestas que los vendedores ambulantes protagonizaban la semana pasada en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal cuando se negaban a instalar sus puestos de calzado, textil y complementos en la ubicación propuesta por el ayuntamiento, la Plaza Mayor o de Segundo Durán, alejados de la Plaza de Abastos donde tradicionalmente se ha instalado en mercadillo de los miércoles y donde se mantenían los puestos de venta de alimentos, verduras y plantas.

Una protesta que suscitaba todo tipo de comentarios, más en contra que a favor, a lo largo de esta semana tanto en el ámbito vecinal como en el político, lo que finalmente llevaba al ejecutivo del alcalde de Nos Pobra, Xosé Lois Piñeiro, a reunirse con los vendedores ambulantes y llegar a un acuerdo que, de momento, pone fin a un regreso algo revuelto del mercadillo de A Pobra tras meses de prohibición por la pandemia.

EN LOS ALREDEDORES DE LA PLAZA DE ABASTOS Y AL 50 %

Según informa el gobierno local en un comunicado, y también a través de las redes sociales, en la reunión a la que asistían el regidor pobrense acompañado de sus concejales de Promoción Económica, Charo Varela y de Seguridade, José Andrés Lojo "acordouse que a totalidade dos postos volva á súa localización orixinal; co propósito de garanti-la distancia de seguridade, colocaranse o 50% dos postos, os cales rotarán cada semana para que tódalas e tódolos comerciantes poidan retoma-la súa actividade".

Además, prosigue el comunicado, "optouse por non reduci-lo tamaño dos postos por non ser preciso para garanti-la separación e, así mesmo, colocaranse dispensadores de xel hidroalcohólico e instalaranse carteis onde se especifiquen as medidas para seguir, habendo vixilancia para o cumprimento".

Otra de las decisiones adoptadas y parece que pactadas con los ambulantes es que, en caso de que la incidencia en A Pobra do Caramiñal subiera por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes, en la actualidad esa incidencia acumulada está por debajo de los 25 casos, "non se autorizará a instalación de postos de téxtil e calzado no lugar habitual, e pasarán nese caso a ocupa-la praza Alcalde Segundo Durán, mentres que a alimentación e plantas situaranse diante do mercado municipal".

De esta forma "controlarase a cabida máxima, farase obrigatoria a desinfección de mans antes de entrar, vixiarase o cumprimento das normas de prevención fronte ao coronavirus e establecerase un sentido de circulación obrigatorio para as persoas usuarias".