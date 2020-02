El gobierno de Santiago prevé instalar barreras de control del tráfico al centro

Desde el gobierno local de Santiago se preparan para el Año Santo de 2021 y para lo que entienden será una llegada importante de visitantes. Para evitar el caos en la circulación anuncian la posibilidad de instalar barreras de control de acceso al centro.

Según hemos podido saber, esta idea estaría incluida en el proyecto Smartiago, de aprovechamiento de las tecnologías para la creación de la ciudad inteligente. Se trataría de dos mecanismos de control del tráfico a nivel remoto: uno en la zona histórica, ya anunciado por el equipo de Sánchez Bugallo, y otro más alejado, para el que se barajan alternativas como Concheiros o Sar. El objetivo, según fuentes municipales, es identificar los volúmenes de tráfico y, eventualmente, ante situaciones de saturación en la circulación, programar desvíos alternativos de entrada a la ciudad o hacia los aparcamientos.

El ayuntamiento estudia crear un carril bici en Doctor Teixeiro Quedaría uno para coches y otro para bicis 07 feb 2020 - 07:38

CARRIL BICI EN DOUTOR TEIXEIRO

Aun hablando de movilidad, el concejal de Tráfico, Gonzalo Muíños, se reunía hace unos días con el colectivo Composcleta, para avanzar en mejoras para el uso de las bicicletas en la ciudad de Santiago.

Desde Composcleta nos aseguran que se planteó al gobierno municipal, en una reunión con el Alcalde Sánchez Bugallo en el mes de diciembre, la posibilidad de instalar un carril para bicicletas en la Rúa de Doutor Teixeiro, dentro de un paquete de medidas mayor. Desde el gobierno local reconocen que está sobre la mesa, pero "no de momento". Lo que sí han rechazado es que se instale el carril específico para bicicletas en Concheiros. Esta calle se va a reformar de modo inminente y la introducción de esta infraestructura no estaba contemplada en el proyecto original de la Xunta de Galicia. Ahora esas obras dependen del Concello compostelano, pero no habrá tiempo de introducir modificaciones toda vez que el gabinete municipal ha decidido apurar el cronograma y espera que esta zona quede lista y libre de maquinaria en el primer trimestre del año que viene.

Sobre la posibilidad de instalar ese carril de bicis en Doutor Teixeiro, les preguntábamos a comerciantes y vecinos de esta calle y, aunque hay reticencias, parece que la mayoría lo vería con buenos ojos, al entender que beneficiaría al centro. Eso sí, todos piden alternativas, como la necesaria mejora en el transporte público urbano o más aparcamientos "de borde", rodeando el centro compostelano.

Desde Composcleta, su Presidente, Faustino Gómez, nos contaba que se ha propuesto también la necesidad de crear una infraestructura "ciclabe" para cubrir el eje norte-sur, a través de las Brañas del Sar y que serviría de conexión con el Milladoiro. También podría enlazarse con la vía verde Sionlla-Cerceda, generando más de 50 kilómetros de vía para las bicicletas. Esa propuesta se ha trasladado al gobierno local y esperan poder reunirse con la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia.

Charlamos con él sobre más asuntos y le preguntamos qué nota da a la ciudad en materia de infraestructuras y convivencia con los ciclistas: no aprobamos.