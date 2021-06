Montse, residente en una vivienda tutelada de la Xunta: "la gente cree que hemos hecho algo malo"

Montse tiene 20 años y vive en A Coruña, en una vivienda tutelada de la Xunta de Galicia. No ha cometido ningún delito, no ha hecho nada malo pero muchos creen que sí. ¿Por qué?

Hay una confusión entre los centros de menores que han cometido delitos (los conocidos popularmente como "reformatorios") y los centros tutelados, que no son otra cosa que viviendas en las que residen jóvenes cuyas familias no pueden hacerse cargo de ellos.

Busca trabajo y quiere estudiar Educación Social

La protagonista de esta historia de superación ha estudiado un ciclo de Formación Profesional y actualmente busca trabajo. Intenta independizarse pero no está siendo fácil. "Me piden aval de mis padres y no es fácil explicar que no hay padres detrás".

Montse llegó a un centro de este tipo cuando tenía 16 años porque en su familia no tenían recursos para hacerse cargo de ella. "Yo con mi familia tengo buena relación, pero el nivel económico era muy malo y la opción fue entrar en un centro de protección, o eso o no tener futuro", explica.

Habla segura de sí misma y nunca tuvo vergüenza de explicar cuál es su situación, pero no todo el mundo lo entiende. Cuando estudiaba Formación Profesional se encontró con compañeros que no querían ningún tipo de relación con ella "no sabían si íbamos a robarles". "El trato era correcto pero no querían ningún tipo de relación".

Por lo que se refiere a su futuro, actualmente busca empleo ("no es fácil en época de covid") y se plantea en el futuro estudiar Educación Social.

Non nos xulgues

Montse es una de las caras de la campaña "Non nos xulgues" (no nos juzgues) con la que la Xunta quiere hacer visible la situación de esos jóvenes y romper los estereotipos y el desconocimiento que aún existe.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Montse nos recibe en uno de los pisos tutelados que tiene la Xunta en Santiago de Compostela. Es una vivienda sencilla en el barrio de San Lázaro (a las afueras de la capital gallega) en la que cada uno de los chicos tiene su espacio y comparten zonas comunes.