Gel hidroalcólico junto a la bandeja de los azucarillos: así vuelve el pequeño comercio a la actividad

Esteban, Raquel, Xosé Antón y María vuelven al trabajo esta semana después de mantener sus negocios cerrados desde el 14 de marzo... dos meses menos una semana con la persiana bajada. Para el primero, Esteban Vagni, la crisis del COVID 19 ha sido un doble mazazo, porque acababa de abrir su clínica de fisioterapia en febrero. Desde mañana vuelve a recibir pacientes en el Ensanche compostelano pero ya ha calculado que serán un 50% de los que atendía diariamente, para poder cumplir las imprescindibles medidas de seguridad, teniendo en cuenta que el suyo es un trabajo de contacto directo.

Audio

Tiene tres estancias distintas en la clínica, y esto le permitirá mejor desinfección y que no coincidan dos citas consecutivas en el mismo gabinete: con todo, advierte que la gente es reacia incluso a retomar tratamientos: "sobre todo la gente mayor es la que más reacia se muestra, es la más vulnerable", nos dice.

LOS CLIENTES DE LAS PELUQUERÍAS, "DESESPERADOS"

Nada de zona de espera tampoco en Peluquería Raquel, en Bertamiráns, ni espacio infantil como tenía antes: ella empezó hoy, "a dolor", nos cuenta en Cope Santiago, porque cuando antes eran tres, ahora tendrá que estar sola, ampliando el horario lo que haga falta para atender todas las citas que le lleguen, que confía que sean muchas, porque asegura que la gente "está desesperada" por poder cuidar de su imagen: "¿te imaginas volver al trabajo, o estar atendiendo en una farmacia, en un supermercado... con una raíz de dos meses sin teñir?"

Audio

Espera que la cosa vaya bien y antes de final de mes pueda incorporar a una de las empleadas por lo menos. Entre tanto, con el horario continuado le quedará incluso poco tiempo para comer, pero se lo toma con mucho humor: "me tocará hacer operación bikini a la fuerza" asegura entre risas, pero "es mejor tomárselo con humor, es lo que toca!".

Y si hay otro servicio que echamos también mucho de menos desde que comenzó el confinamiento es tomarnos un café: el Universal, en el Ensanche de Santiago, ya los vuelve a servir desde este lunes. Para llevar, claro, pero era ya su forma de trabajar, así que nos dice María que para ellos ha sido fácil adaptarse. Las medidas de seguridad en el Universal nos dejan una imagen curiosa e imprescindible a la vez... junto al las bandejas del azúcar, el dispensador también de gel hidroalcohólico

También en el caso de María, la vuelta a la actividad no ha podido ser con todo el personal por el momento: ella tiene en ERTE a siete empleados, que no sabe cuándo podrá incorporar al otro establecimiento que sigue cerrado en el campus. Esa zona sigue casi desierta mientras no vuelva la actividad a la universidad.

LOS LIBROS, TAMBIÉN CON CITA PREVIA

Audio

Y una constumbre que tendremos que adoptar, no sabemos por cuánto tiempo, es la de llamar para pedir cita en la librería: Antón Pedreira llevaba días atendiendo llamadas preguntando cuándo volvería a abrir su establecimiento en el barrio de San Pedro: "me apetecía salir ya del letargo", nos dice..."y ¿qué mejor que esperar a las amigas y amigos en la librería?"