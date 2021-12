La atleta Ana Peleteiro ha sido una de las deportistas más buscadas por los españoles en Google a lo largo de 2021, año en el que la de Ribeira (A Coruña) se hizo con la medalla de bronce en Triple Salto de Longitud en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Concretamente, su nombre aparece en el quinto lugar de los deportistas españoles más buscados en el informe de El año en búsquedas que publica el buscador de Internet.

Y es la primera mujer que aparece en ese listado tras los futbolistas Mbappé y Eriksen, y los tenistas Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.









Tras Peleteiro, aparecen en el citado listado otras deportistas como Paula Badosa (6º) y Simon Biles (8º), junto a Dani Olmo, Unai Simón y Xavi.

El volcán de La Palma y competiciones deportivas como la Eurocopa, LaLiga o la NBA protagonizan las búsquedas que los españoles han hecho en Google en los últimos doce meses, en las que también se cuelan preguntas para saber cómo se llama el martillo de Thor o por qué entra en erupción un volcán.

El tiempo, un clásico entre los clásicos, lidera la lista de las búsquedas generales en Google en 2021, una categoría en la que la actualidad tiene un papel destacado, con el volcán de La Palma, junto a los juegos de azar (Bonoloto) y las competiciones deportivas.

De hecho, la Eurocopa y La Liga ocupan el segundo y el tercer puesto, respectivamente, en un Top10 que cierra el baloncesto de la NBA.

Junto a la de deportistas, Google también ha destacado el apartado de cine, televisión y series, en la que destacan las búsquedas sobre tokyvideo, Supervivientes y Love is in the air.