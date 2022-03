El PP de Galicia se vuelva con Núñez Feijóo en un multitudinario acto con 2.500 asistentes

"Agradezco esta movilización, el lleno a tope. ¡Parece la plaza de toros de Pontevedra!". De esta forma ha respondido el único candidato a presidir el Partido Popular ante la multitudinaria asistencia que se ha producido en el acto de su gira de presentación de su candidatura en la Ciudad de la Cultura de santiago de Compostela.

Cuya Sala Museo se ha quedado pequeña ante la asistencia de unos 2.500 militantes y simpatizantes del aprtido que non han dudado desde el primer momento en expresar su apoyo icondicional a la candidatura de Alberto Núñez Feijoo para predirir el PP en España.

Que ha sido recibido a gritos de "presidente, presidente", mientras los afiliados ondeaban numerosas banderas de Galicia y de España a quienes les ha asegurado que quiere para España lo que ha "conseguido" en Galicia desde 2009, y a la espera de los tiempos que marque para la sucesión en el Ejecutivo autonómico --la dirección del partido gallego tendrá que dejarla en quince días, según obligan los Estatutos--, ha afirmado que se va "tranquilo" porque "hay cantera".

"SERÉ SIEMPRE MILITANTE DEL PP DE GALICIA"

"Tenemos uno de los mejores equipos políticos. Por eso me siento muy tranquilo", ha aseverado, antes de remarcar que hay "cantera" y militantes con "una enorme experiencia política" que están preparados para tomar el relevo e incluso para conformar "varios gobiernos" si fuese preciso porque llevan "trabajando" y preparándose "durante décadas".

"Por eso estoy tranquilo y sé que lo que vamos a hacer en Galicia, lo vamos a hacer bien, como siempre, con rigor", ha sentenciado Feijóo, antes de despedirse asegurando que se iba a preparar la reunión semanal del Gobierno, que este jueves se celebra en Lugo, continuando con una gira itinerante que en los últimos meses le ha llevado también a Ferrol y Ourense.

En su arenga, además de pedir el apoyo de los suyos, afirmando que no se consigue nada "solo", ha recordado que en dos semanas tendrá que renunciar a presidir al PPdeG. "Mucho mejor tener que renunciar a que te renuncien", ha esgrimido, para añadir que lo hará porque "así lo señalan los Estatutos del partido" y es su "responsabilidad".

Con la voz entrecortada por la emoción, Feijóo ha garantizado a los suyos que lo que "nunca" dejará es su militancia, y ha bromeado con que, al menos durante las próximas dos semanas, aún dirige el PP de Galicia. Orgulloso de su gestión en la casa "común", ha reivindicado su experiencia de gobierno y ha esgrimido como un reto exportar al conjunto del país lo que ha conseguido al frente de la Xunta.

UNIDAD DEL PARTIDO

Con ese objetivo fijado, el dirigente popular quiere ahondar en la “unidad” del partido que, después de una fuerte crisis en la formación, parece que amaina, ya que él durante la campaña electoral que lo está llevando a recorrer buena parte del territorio estatal ha percibido una “unión abrumadora” hacia su candidatura.



Para reforzar el partido, Núñez Feijóo buscará en muchos caladeros porque cree que no se puede renunciar a los “españoles de centro o de derecha que nos observan con atención” pero tampoco “a muchos votantes socialistas que no están dispuestos a votar al partido sanchista y en ningún caso a aquellos a los que no les ha interesado la política”.



El PP, ha dicho, volverá a representar a la “política tranquila, a la política serena de la España sosegada, a la política del rigor, de la planificación y del respeto a las instituciones”.



Con esta convicción, llevará el timón del nuevo rumbo del partido que, ha apuntado, también ha de ser el nuevo rumbo de la nación, porque confía en que el PP será capaz de “ganar y gobernar” en un momento en el que “España necesita al PP más que nunca”.