Galicia vacinará contra o herpes zóster a maiores e fará cribados de cancro de pulmón e próstata

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) arranca en xuño de 2023 a vacinación da poboación xeral, empezando polos maiores que cumpran 65 e 80 anos, contra o virus do herpes zóster. Ademais, mellorará a administración da vacina contra o neumococo en adultos para que cubra até 20 serotipos diferentes.

Xunto a isto, o Sergas ampliará nesta mesma lexislatura a carteira de cribados oncolóxicos para incluír tamén probas de detección do cancro de pulmón e de próstata, coas que a Comunidade se adiantará aos obxectivos da Unión Europea.

Son algúns dos anuncios realizados este martes polo conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, durante unha comparecencia no primeiro pleno do Parlamento do ano para avanzar as novidades na planificación de saúde pública que ten o seu departamento enriba da mesa cun orzamento total de 106 millóns de euros en 2023, unha cifra que causou enfrontamento coa oposición (BNG e PSdeG).

O conselleiro destacou "o éxito" da experiencia da vacinación en Galicia contra a covid-19 e a gripe, señaladamente a infantil. A iso sumou outras campañas de inmunización impulsadas nos últimos meses, por exemplo a do virus do papiloma humano en nenos de 12 anos, que chegou ao 50,2% deste grupo, con 6.079 menores cubertos.

Outra promesa de investidura do actual presidente da Xunta, Alfonso Rueda, foi a incorporación da vacinación infantil fronte ao meningococo B, que arrincou o pasado novembro con "aproximadamente o 100%" de cobertura, ao alcanzar a 2.907 bebés de dous meses que recibirán outras doses cando cumpran catro e doce meses.

Neste contexto, o conselleiro de Sanidade avanzou para a partir de xuño deste ano a vacinación contra o herpes zóster "por grupos de idade", empezando polos que cumpran 65 e 80 anos. "Até agora só se administraba a determinados grupos de risco", aclarou.

Así, o Sergas mellorará a cobertura contra o neumococo, que até o momento cubría 13 serotipos e pasará a inmunizar fronte a un total de 20, co que se logrará "máxima protección" contra patoloxías como a pneumonía, as infeccións de oído e a bacteriemia.

CRIBADOS ONCOLÓXICOS

No apartado de detección precoz de enfermidades, Comesaña avanzou que "nesta lexislatura" iniciaranse programas pilotos de cribados de cancro de pulmón e próstata, unha vez xa está dispoñible en toda Galicia o de cancro de pescozo uterino "dous anos antes" do prazo fixado pola UE.

Sanidade presentará este ano o seu plan 'Inspira Saúde', unha estratexia integral fronte ao consumo de tabaco que incluirá a detección precoz de tumores de pulmón a través de algoritmos e a intelixencia artificial. No caso do cancro de próstata, Galicia participará nun proxecto europeo para a estratificación da poboación en base ao risco de padecelo, así como para levar a cabo un cribado.

Así mesmo, incluirá tres novas patoloxías no programa de detección precoz de enfermidades conxénitas en neonatos: a atrofia medular espinal, a inmunodeficiencia combinada grave e a hiperplasia suprarrenal congénita.

O obxectivo da Xunta respecto diso é, dixo o conselleiro, "iniciar xa o trámite dun decreto que dote a este programa dunha regulación propia e dun sistema de avaliación que determine a incorporación de novas patoloxías".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

LEI DE ADICCIÓNS

Tamén en materia de saúde pública, Sanidade presentará este ano o proxecto de lei fronte a condutas adictivas en menores de idade, que irá da man da nova lei de xogo. Abordará a atención a adiccións fronte a sustancias que prexudican "gravemente" a saúde, como o tabaco, as drogas e o alcol, pero tamén as novas tecnoloxías e as bebidas enerxéticas.

No seu discurso, Comesaña aproveitou para reivindicar o "traballo rigoroso e constante" do equipo de inspección de saúde pública da Xunta, sinaladamente durante a pandemia, e avanzou que solicitará este ano a acreditación ISO para este servizo, coa que sería "o primeiro" en España en conseguila.

DEBATE COA OPOSICIÓN

Finalizada a súa primeira intervención, tanto BNG como PSdeG reprocháronlle que non falase da situación da Atención Primaria do Sergas e comezou un acalorado debate.

A portavoz sanitaria do BNG, Montse Prado, ironizou con que a comparecencia de Comesaña foi unha "receita de aproveitamento" con asuntos xa anunciados, pero non levou ao Parlamento "ningunha receita para solucionar os problemas de saúde pública dos galegos".

A "saturación" da Atención Primaria, en palabras da deputada nacionalista, propicia que o Sergas cada vez estea "máis para atender só ás Urxencias". "A prevención da enfermidade e promoción da saúde non é posible", lamentou.

Pola súa banda, o portavoz sanitario do Grupo Socialista, Julio Torrado, advertiu que a Atención Primaria está "na situación máis crítica que se lembra" na Comunidade, xunto a unha Hospitalaria na que "dimiten de maneira habitual" xefes de servizos.

A pesar diso, tal e como criticou o socialista, o conselleiro "non quere falar dos problemas reais" do Sergas, empezando polo "acceso ao sistema" polas altas listas de espera nos centros de saúde.

Fronte a estes reproches da oposición, a deputada do PPdeG Encarnación Amigo censurou que "parece que non lles importa" a saúde pública e alegou que os problemas dos centros de saúde afectan tamén a outras comunidades autónomas.

Así mesmo, a popular rexeitou que a sanidade galega estea "desmantelada" porque, se fose así, "como é posible que tivese os mellores datos de vacinación contra a covid?".

COMESAÑA DEFÉNDESE

Nesta mesma liña, o conselleiro de Sanidade ha replicado á oposición na súa segunda intervención que xa tivo varias ocasións de responder o pleno sobre Atención Primaria: "E, por se fose pouco, mañá (este mércores) virei contestarlles ás súas preguntas".

En definitiva, Comesaña defendeu a importancia dos programas de saúde pública do seu departamento e arremeteu contra os argumentos de nacionalistas e socialistas.

"Teñen unha carencia total de discurso que non sexa o desmantelamento e a privatización. Os que verdadeiramente son un perigo para os galegos son vostedes ao infravalorar os plans de prevención", esgrimiu.

O conselleiro recoñeceu que a ausencia de facultativos non permite cubrir baixas nin vacacións. Por iso, pediu "un esforzo" aos profesionais existentes e ao Ministerio de Sanidade que permita habilitar máis prazas de formación MIR.

CONTRA SOS SANIDADE PÚBLICA

O titular de Sanidade da Xunta aproveitou o peche da súa comparecencia para arremeter contra a Plataforma SOS Sanidade Pública, que promove unha gran mobilización para o 12 de febreiro e da que forman parte os dous partidos da oposición, entre decenas de organizacións políticas, sindicais e civís.

Comesaña volveu a referirse a este colectivo como "Plataforma SOS Bipartito" --a pesar de que xa funcionaba antes de que PSdeG e BNG gobernasen a Xunta--, porque en 2009, cando volveu o PP ao Executivo autonómico, "pasaron de ser compracentes a feroces críticos" coa xestión do Sergas.

Nesta liña, lembrou que SOS Sanidade Pública está integrada na Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública (FADSP), cuxos dirixentes antes da pandemia insinuaban que había "moitos intereses en magnificar" o coronavirus nos medios de comunicación.

"Estes son os que vostedes utilizan para convocar a manifestación. Quen con nenos se deita, mollado se ergue", sentenciou o conselleiro.