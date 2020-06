Galicia respalda, con matices, la propuesta del Ministerio de Educación para el próximo curso escolar

La Xunta de Galicia ha dicho sí a las propuestas que ha realizado el Ministerio de Educación para retomar las clases presenciales en los centros educativos en el próximo curso que se debería reanudar en septiembre, pero exige que el Real Decreto de medidas urgentes para la contención de la pandemia sea el marco de referencia en la enseñanza, junto a los alegatos realizados por la Consellería de Sanidad.

De esta forma la Comunidad Autónoma de Galicia se suma al acuerdo que incluye cuestiones como el mantenimiento del calendario escolar, la presencialidad en las aulas o el impulso a la digitalización, solicitando que las cuestiones sanitarias sean una prioridad y vayan en la línea de lo establecido por el Real Decreto-ley y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

A este respecto, y según la Xunta de Galicia, el Ministerio ha indicado que el borrador de medidas sanitarias enviado ayer a las CCAA no tiene carácter definitivo y, ante las demandas de varias comunidades, se desvincula este documento del acuerdo educativo.

MANTENER LOS GRUPOS EDUCATIVOS Y EVITAR SU DIVISIÓN

Una de las cuestiones que matiza la Consellería de Educación a las propuestas ministeriales es la de establecer un máximo de 20 alumnos por aula. En la nota remitida desde este departamento se apunta que su titular, Carmen Pomar, ha propuesto en la reunión telemática mantenida con la Ministra Isabel Celaá "el mantenimiento de los grupos actuales, con las medidas de prevención sanitarias previstas, ya que representa mayor seguridad socioemocional al alumnado para afrontar el nuevo curso después de varios meses separados de sus compañeros habituales, evitando así una ruptura de los grupos ya establecidos en las aulas". Cuestión que, según la Xunta, Celaá ha asegurdo que será revisada, ya que se trata de una propuesta.

Además, la titular del departamento educativo de la Xunta habría apuntado que esta reducción de alumnado por aula "precisaría de recursos que no se podrían cubrir con los fondos anunciados por el Ministerio, ya que no se trata solo de ampliar profesorado, sino de espacios educativos". En esta línea, según su departamento, habría insistido en que "la realización de actividades al aire libre o la conversión en aulas de espacios destinados a otros usos no siempre es viable".

Según Pomar, la estimación de costes para esta reducción de los grupos superaría la previsión de 120M€ que le corresponderían a Galicia de los 2.000M anunciados por el Gobierno central. En este sentido, le habría demandado a la ministra concretar ese importe, cuándo estará disponible, si deben tener un destino específico y en qué plazos habría que ejecutarlos, entre otras cuestiones.