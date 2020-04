Galicia recomendará el uso "masivo" de mascarillas y pide criterio común para los estudios epidemiológicos

La Xunta defiende que hay que salir del confinamiento de forma segura: por eso en la conferencia de presidentes celebrada por sexto domingo consecutivo, el jefe del ejecutivo gallego le reclamó a Pedro Sánchez que diseñe un sistema "tanto de apertura como de cierre", porque reconoce Núñez Feijóo que la posibilidad de un rebrote del COVID19 es “cierta”. A la espera de lo que diga Madrid, Galicia recomendará uso masivo de mascarillas:"no soy partidario de que cada uno haga lo que le de la gana, pero visto que no hay una regla, hay que tomar decisiones y cada uno, la que considere más oportuno". Añadió además que "lleva tres semanas" reclamando que se unifiquen criterios para el estudio epidemiológico que tanto el gobierno central como varias autonomías han anunciado que van a realizar. Galicia no va a esperar más allá de esta semana para la primera toma de muestras, con más de 50.000 test aleatorios "si llega la metodología de Madrid, y si no, con la del Instituto Galego de Estatística". El presidente asegura que el muestreo se podrá realizar sin necesidad de reforzar la Atención Primaria: "es asumible porque hay menos frecuentación de los centros de salud" desde la alarma, dijo.

Con datos más precisos, según Núñez Feijóo será posible tomar decisiones por territorios y "no improvisar" en la desescalada. Considera una buena noticia que el gobierno de Sánchez acepte finalmente que los niños puedan salir a la calle antes de final de mes: queda por concretar también aquí la fórmula que Galicia "acatará" dice, pero recuerda que la edad pediátrica va hasta los 14 años y no los 12, como se ha apuntado de límite en las últimas horas.

Sobre las mascarillas defectuosas remitidas por el gobierno central y que se repartieron también en varios hospitales gallegos, el presidente de la Xunta ha asegurado que mañana lunes esperan que todo el personal sanitario que las empleó haya pasado ya el test para descartar posible contagio de coronavirus.

CALENDARIO ORIENTATIVO, TAMBIÉN EN LO ECONOMICO

También reclama Núñez Feijóo un “calendario orientativo” para la vuelta a la actividad económica: recuerda que las empresas no pueden arrancar en plazos de 24 horas e hizo un recorrido por medidas puestas en marcha desde Madrid pero que van con retraso, como el pago de los subsidios a los trabajadores afectados por ERTES o la concesión de créditos ICO. Solicitó más aplazamientos de impuestos y agilización en las devoluciones tributarias, para hacer frente a una crisis que calificó de “brutal”.

Desde la Xunta le ponen sordina al anuncio de 14.000 millones de euros en recursos para las autonomías que hacía Pedro Sánchez este fin de semana: Núñez Feijóo recuerda que solo una pequeña parte es nuevo presupuesto, porque casi todo procede de la liquidación de 2018 y de anticipos a cuenta: "solo se han articulado 625 millones de euros para Sanidad, Política Social y Comedores Escolares", de los que Galicia recibirá unos 37 millones. Pero añade que esta comunidad ha sufrido el recorte de 100 millones de euros para formación de desempleados y la "confiscación" de otros 25 en políticas de Vivienda.