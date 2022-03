Galicia prorroga hasta el 26 de marzo el certificado covid para acceder a residencias y hospitales

La Consellería de Sanidade ha decidido prorrogar en Galicia hasta el próximo 26 de marzo la petición del certificado Covid para acceder en los hospitales con ingreso y en las residencias sociosanitarias, así como la limitación de comensales por mesa en los locales de hostelería.

Así se recoge en el Diario Oficial de Galicia publicado este viernes con las dos órdenes relativas a ambas medidas en vigor tras haber sido remitida la peceptiva autorización del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)

Poco antes, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña adelantaba que "vamos a mantener de momento la petición del certificado en esos ámbitos vulnerables, tanto en los centros hospitalarios con ingreso como en los sociosanitarios", al igual que el límite de comensales por mesa en bares y restaurantes "que se mantiene en 10 personas en interior y 20 en exterior".

RESOLUCIÓN DEL TSXG

En su resolución, el TSXG justifica la autorización de prorrogar estas medidas hasta el próximo 26 de marzo en la la "existencia relevante del riesgo dentro del territorio de Galicia" y en que que las medidas propuestas son "adecuadas" para los entornos que establece la orden de la Xunta porque en ellos se concentran "personas especialmente vulnerables".

En el auto, asimismo, destaca el alto tribunal que las medidas suponen la forma "menos lesiva" de compatibilizar "la salvaguarda de la vida y la salud con el ejercicio de otros derechos como el de reunión o acceso a determinados espacios cerrados y el derecho a la intimidad personal y a la vida familiar, propios de la visita a seres queridos internados en esos centros".

Además, indican los jueces en la resolución que cualquiera de las alternativas al certificado de vacunación está "fácilmente disponible para el ciudadano, de manera que el sacrificio de acudir a cualquiera de ellas para la realización de las actividades condicionadas parece razonable".

Los magistrados aseguran que las medidas propuestas por la Xunta conllevan "la restricción en grado mínimo de derechos fundamentales, un sacrificio tenue del derecho con relación a la fuerte salvaguarda que se pretende del derecho a la vida y a la salud".

La Sala puntualiza en el auto que, si bien la situación epidemiológica de Galicia determina "un riesgo de transmisión del virus decreciente", según el informe presentado por la Consellería de Sanidade, los valores continúan "elevados". "Además del daño intrínseco que causa a la población afectada, sigue ocupando significativos recursos del sistema público de salud de Galicia", subraya.

ALTO EL RIESGO DE CONTAGIO

En la orden publicada en el DOG, un informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública cita que "sigue existiendo una situación de crisis sanitaria que determina, por ejemplo, que continúe siendo de aplicación el deber de cautela y protección, de tal manera que todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad Covid-19, así como la propia exposición a dichos riesgos".

Por lo que Sanidade justifica que "continúa resultando necesario, adecuado y proporcionado" adoptar este tipo de medidas "al fin perseguido, que no es otro que el de controlar y evitar la mayor difusión de una enfermedad como la Covid-19, altamente contagiosa, respecto a la cual la diferencia entre personas enfermas y sanas resulta difusa, dada la posible asintomatología o levedad de los síntomas y la existencia de un período en el cual no hay indicios externos de la enfermedad".

Y matiza que ello "limitando la aplicación de la medida a aquellos espacios en los cuales se encuentra población con patologías que requiere cuidados sanitarios especializados o en situación de especial vulnerabilidad".

"De este modo, en la situación actual, ponderando la incidencia que la exigencia del certificado supone en los derechos fundamentales con la evolución epidemiológica, no se considera necesario implantar de nuevo la eficacia de la exigencia del certificado Covid en otros ámbitos y actividades en las cuales venía siendo de aplicación"

DESCIENDEN LOS CONTAGIOS EN TODOS LOS GRUPOS EXCEPTO EN EL DE 12 A 19 AÑOS

El informe que se detalla en el DOG refleja que "se observa un descenso en el conjunto de Galicia para todos los grupos de edad excepto para el de 12 a 19 años". También incide en un descenso progresivo de las tasas de hospitalización en planta y en la UCI, así como de las defunciones. Y resalta que la variante Ómicron "es la predominante".

Por tanto, el informe de las autoridades sanitarias recomienda, debido a los datos epidemiológicos y asistenciales, "el mantenimiento para toda Galicia de las medidas de prevención y control de la pandemia vigentes en la actualidad con el objetivo de consolidar el descenso de las tasas de incidencia y disminuir el impacto de la pandemia sobre el sistema sanitario".

RETIRADA DE LA MASCARILLA EN PATIOS DE COLEGIOS E INTERIORES

Ha sido el propio titular de Sanidade de la Xunta quien ha avanzado que en "próximos días" se retirará la recomendación de mantener las mascarillas en los patios de colegios en Galicia y se estudiará la "retirada progresiva" en interior por "ámbitos".

A este respecto, Julio García Comesaña ha confirmado que la retirada de las mascarillas en interiores no se abordó en la Conferencia Interterritorial celebrada este jueves en Zaragoza, pero que "todos pensamos que las mascarillas algún día en interior se dejarán de utilizar y Galicia, en particular, considera que tiene que empezar a abordarse", para matizar que ese proceso de retirada "no será en un día concreto".

"Nosotros vamos a dar un paso ahora, con la retirada de las mascarillas en los patios, como dijimos, una vez terminada la vacunación de la segunda dosis", ha manifestado Comesaña, en relación a la inmunización de la población infantil de cinco a 11 años, por lo que "probablemente en los próximos días, en las próximas semanas daremos ese paso", ha ratificado en relación a la retirada de las mascarillas en los patios.

En el caso concreto de los interiores, el titular de Sanidade ha apuntado que estudiarán e "impulsarán" la "retirada progresiva de la mascarilla" en ese proceso que, ha apostillado, "va a llegar más pronto que tarde".

Preguntado en que ámbitos se comenzará a retirar primero en interiores, el conselleiro ha puntualizado que se trata de una cuestión "que tiene que trasladar la ponencia de alertas" y, "a partir de ahí seguir la discusión".