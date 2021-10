Este fin de semana conocíamos el auto de una jueza de Marbella, en Málaga, que negaba la custodia de su hijo de 1 año a una madre por ir a vivir a Torea, en Muros (A Coruña).

La progenitora residió en Marbella durante un tiempo pero tras separarse de su pareja decidió volver a su Galicia natal.



Alega la representante del poder judicial que firma el polémico pronunciamento que otorgar la custodia a la madre sería cambiar al bebé de un ambiente cosmopolita con oportunidades laborales en el que está ahora, a otro situado en la "Galicia profunda" en el que considera que el pequeño tendría menos oportunidades.

Torea es una aldea situada en el municipio de Muros, a pocos kilómetros de la playa de Carnota y a una media hora de Santiago de Compostela. En poco más de 10 minutos se llega a la villa de Muros y en 15 a Noia.

Al margen de lo disparatado del pronunciamiento judicial, muchos gallegos que residen en zonas rurales se han lanzado estas últimas horas a las redes sociales a reivindicar la "Galicia profunda".

"Aquí en la Galicia profunda", reivindica Rogelio Santos, un pescador muy activo en redes. "No fui infeliz ni me desarrollé mal", explica junto a una foto de silos de paja.

Aquí un da Galicia profunda. Non, non fun infeliz, nin me desarrollei mal, mido 180, 90 kilos, dimensións craneoencefálicas normais. pic.twitter.com/jd6yEvQEHt