Galicia limita las visitas en residencias y hará PCR al personal que vuelva de vacaciones

Galicia actualiza su plan en el ámbito sociosanitario para incorporar las medidas acordadas entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, tras el último Consejo Interterritorial de Salud. Esto supone extremar al máximo las precauciones en los centros especialmente sensibles durante la pandemia. El objetivo: prevenir contagios entre las personas vulnerables.

El director general de Mayores y Personas con Discapacidad de la Xunta de Galicia, Ildefonso de la Campa, explicaba en qué consiste la adaptación del plan gallego. Una serie de indicaciones que se aplicarán en las residencias de personas mayores y personas con discapacidad para hacer frente a la evolución de la situación epidemiológica.

ASÍ QUEDAN LAS VISITAS A CENTROS DE MAYORES EN GALICIA

Entre las modificaciones se encuentra la limitación de las salidas del recinto de las personas residentes y el cambio en el régimen de visitas. Las personas que vayan a ver a un usuario deberán hacerlo de uno en uno. Es decir, las visitas deberán ser de una única persona por residente y de una duración máxima de una hora al día.

Como se venía haciendo hasta ahora, las residencias tomarán las medidas necesarias para que las visitas sean escalonadas a lo largo del día y podrán hacerse excepciones con las personas que estén al final de su vida, para que puedan despedirse de sus familiares.

Seguirá la cita previa a los centros de mayores. Esta limitación se venía aplicando ya en los últimos meses. También se aplicará la distancia social, los familiares deberán guardar dos metros de sus familiares y preferiblemente en exteriores. Las residencias verificarán también que la persona visitante no presente síntomas.

PRUEBAS PCR AL PERSONAL DE LAS RESIDENCIAS Y A NUEVOS USUARIOS

Se realizarán también pruebas diagnósticas a las personas que ingresen en estas residencias en un período máximo de 72 horas antes de su ingreso para descartar posibles contagios. También se aplicará esta medida para los empleados que regresen de permisos y vacaciones y a los nuevos trabajadores que se incorporen.

