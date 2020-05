Galicia irá a votar el 12 de julio

Ya es oficial. En una comparecencia ante los medios de comunicación tras la celebración de un Consello de la Xunta Extraordinario, Alberto Núñez Feijoo ha confirmado que, en las próximas horas, firmará el decreto de convocatoria de Elecciones Autonómicas en Galicia el próximo 12 de julio, para que sea publicado este martes en el Diario oficial de Galicia.

De esta forma, se cumplirá con la petición hecha por los servicios jurídicos de la administración gallega para que se repita doto el proceso electoral desde el principio, lo que obliga a cumplir 54 días desde su convocatoria hasta su celebración.

"La cita electoral y su fecha me parece tan inoportuna como al que más, pero si tento que elegir entre lo que me dicen, por escrito, los informes de los expertos sanitarios, médicos y legales y lo que me piden los partidos de la oposición, sin ningún informe, me quedo con los expertos", ha asegurado Núñez Feijoo quien ha recordado la necesidad de que haya un nuevo gobierno autonómico antes de que expire la legislatura a finales de septiembre "lo que nos adentaría en un escenario inédito" y un nuevo Parlamento de Galicia "para que se apruebe un presupuesto y se haga frente a una legislatura, la próxima, que se presenta complicadísima por las consecuencias de la pandemia".

MEDIDAS DE SEGURIDAD, POR DEFINIR

Preguntado por las medidas que habrá que adoptar para garantizar la seguridad sanitaria durante la jornada electoral, Núñez Feijoo ha avanzado que se están ultimando "para facilitar el voto sin miedo, el voto en libertad y el sufragio al que tenemos derecho todos los gallegos", y que serán consultadas con los expertos para que estos hagan las recomendaciones que estimen.

También ha señalado que la fecha del 12 de julio "coincidirá, muy probablemente con las elecciones vascas", recordando que esta propuesta de Iñigo Urkulu "sí tuvo el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, a diferencia de o que ocurre con los socialistas de Galicia".

CRITICAS DE LA OPOSICIÓN, QUE ASUME LA CITA

Antes incluso del anuncio oficial, aunque ya consciente de que el 12 de julio era la fecha escogida, los portavoces de los grupos de la oposición política en Galicia se han vuelto a pronunciar en contra de esta fecha, calificando la misma de "irresponsabilidad", como el portavoz de En Común Podemos, Anton Gómez Reino, por entender que "los gallegos no están pensando ahora en las elecciones, sino en no contagiarse, en ver a sus familias y retomar, todos los que pueden, su actividad laboral".

Críticas, que, sin embargo, no han evitado que se vaya asumiendo la cita electoral, lo que se ha trasladado en un cambio en el discurso con respecto al que habían mantenido hasta ahora.

Así, la portavoz nacional del BNG Ana Pontón, ha exigido que se celebren "al menos dos debates electorales" en los que se puedan contrastar las propuestas de los candidatos, criticando lo que considera "seguidismo" de Nuñez Feijoo hacia el Lehendakari Iñigo Urkullu "con quien ha hablado más en estas últimas semanas que con las fuerzas políticas gallegas".

Por su parte, el socialista Gonzalo Caballero se ha limitado a decir que "Feijoo impone un calendario electoral que los gallegos con compartimos, pero los socialistas estamos preparados para ofrecer un cambio en las políticas sanitarias, sociales y de recuperación económica".