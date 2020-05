Galicia entrará el lunes en Fase 2, sin libertad de movimientos entre provincias dentro de la comunidad

Las cuatro provincias gallegas entrarán en la Fase 2 a partir del próximo lunes, 25 de mayo de 2020, según ha anunciado el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, este viernes. Esta nueva fase supone medidas de alivio en las restricciones que estaban establecidas para la ciudadanía gallega durante la fase 1.

Ahora se abre la posibilidad, bajo un estricto control, de visitar a familiares que se encuentran en residencias de mayores. Asimismo, estará permitido el baño en las playas, se podrán utilizar las zonas comunes de los establecimiento hoteleros y parte de los espacios interiores de los locales dedicados a la hostelería, con una ocupación máxima del 50 %.

Todas las regiones que pasan a la siguiente fase se mantendrán en ella durante un periodo mínimo de 14 días a partir del lunes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este viernes, Illa ha asegurado que esta decisión se basa en la "máxima del Gobierno" de que "cada paso dado ha de ser un paso seguro" en el proceso de desescalada y que ha sido tomada por los técnicos que conforman el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, tras las reuniones que ha mantenido el Ministerio de Sanidad con la Consellería de Sanidade entre el miércoles y el jueves. A este respecto, Illa ha especificado que es una determinación acordada "conjuntamente" con la Comunidad.

SIN MOVILIDAD INTERPROVINCIAL

Preguntado por la petición realizada por la Xunta de Galicia para que se flexibilizara la prohibición del libre movimiento de personas en la Fase 2 en todo el territorio de la comunidad, el titular de Sanidad ha sido escueto, pero claro. "Respecto a la movilidad entre distintas unidades territoriales, de momento, no está permitida la movilidad entre provincias".

Algo que ya avanzó el propio Illa a los responsables de la Consellería de Sanidade en las reuniones de esta semana, como reconocía el Presidente de la Xunta que, sin embargo, no renuncia a insistir en esta petición. "El Gobierno no nos autoriza al movimiento entre provincias, no sé si esto podrá cambiar, aunque insistiré en esta petición en la conferencia de presidentes autonómicos con pedro Sánchez este próximo domingo", ha asegurado Núñez Feijóo.

Para lo que esgrimirá los datos que reflejan una cada vez menor incidencia sanitaria del coronavirus en la comunidad gallega, donde el número de hospitalizados baja a 73, ocupando un 1 % del total de camas hospitalarias que se encuentran vacías al 40 %, con 12 pacientes ingresados en UCI y una bajada notable en el número de personas contagiadas en residencias de tercera edad, con 73 infectados a día de hoy, un 0,4 % del total de residentes, cuando durante el peor momento, se llegó a superar el millar.

De ahí que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, Núñez Feijóo haya hablado de "optimismo moderado" por la "reforzada posición sólida de Galicia", asegurando que "esto está yendo mucho mejor de lo que teníamos previsto".