Galicia elimina desde este lunes las cuarentenas de los contactos estrechos y su rastreo

Galicia dejará a partitr de este próximo lunes, 7 de marzo, de rastrear los contactos estrechos de los casos positivos de Covid-19 de la pobación general, que ya no tendrán que guardar cuarentena, salvo en "ámbitos vulnerables", entre los que se incluyen las áreas de hospitalización, residencias de mayores y discapacitados, centros de día y de diálisis, además de cárceles.

Así, desde este lunes desaparece la cuarentena para los denominados contactos estrechos de estas personas, considerados como tal aquellos que han estado durante más de quince minutos a menos de dos metros de un caso confirmado y que no estuvieran vacunados.



Así lo han explicado este viernes en rueda de prensa el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, asegurando que esta flexibilización se realiza para los casos generales, pero, no obstante, en los “ámbitos vulnerables" como “los centros sanitarios, los centros de diálisis y los centros sociosanitarios -residencias de mayores y de dependientes, los centros de día y los centros penitenciarios, los usuarios o los trabajadores con “atención directa”sí deberán guardar cuarentena.



De cara a este cambio en las cuarentenas, el Sergas cambiará el operativo en cuanto a las llamadas a positivos a los que ya no se les preguntará por sus contactos estrechos, aunque sí recibirán una llamada por parte de los profesionales para conocer su estado de salud y tramitarle un parte de baja en caso de ser necesario.



De este modo, ya no se requerirán pruebas diagnósticas para los contactos estrechos a no ser que presenten síntomas, ya que los que hasta ahora se consideraban contactos estrechos pasarán a ser “casos sospechosos” cuando presenten síntomas compatibles con la enfermedad y “en este caso sí se solicitará prueba diagnóstica”.



Además, la persona positiva recibirá también unas pautas para saber cómo actuar durante diez días y se le proporcionará información para transmitir a sus contactos estrechos en aras de fomentar el “autocuidado”.

PROTEGER A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

La directora xeral de Saúde Pública ha incidido en que el protocolo que aplicará Galicia desde el lunes tiene como objetivo "proteger a la población más vulnerable y reducir las medidas en la población general". En concreto, ha detallado que esos "ámbitos vulnerables" se circunscriben a las áreas de hospitalización de los hospitales; centros de día y de diálisis;residencias de mayores y de personas con discapacidad, además de los centros penitenciarios.

Por tanto, salvo que los contactos estrechos se enmarquen en estos "ámbitos vulnerables", desde el próximo 7 de marzo únicamente se hará seguimiento en Galicia de los casos positivos confirmados de Covid-19, bien a través de una prueba hecha en el propio sistema sanitario gallego o autotest, que se deberá declarar a través del teléfono 881 540045 o del formulario que facilita en su página web el Sergas.

En el caso de personas de esos ámbitos vulnerables, el Sergas sí hará seguimiento del listado de casos estrechos. Además de a los residentes o ingresados en los mismos, será controlado el personal con atención directa a otras personas, entre las que se incluyen también los trabajadores del servicio de ayuda en el hogar.

APUESTA POR EL AUTOCUIDADO

La directora xeral de Saúde Pública ha insistido en que el Ministerio de Sanidad "recomienda ir hacia el autocuidado", para que los positivos que no están relacionados con los ámbitos vulnerables avisen a sus contactos estrechos para que "extremen" las medidas de precaución. Y es que "En Galicia nunca suspendimos el rastreo", ha recordado en relación a la detección de contactos estrechos de positivos, para añadir que, a partir de ahora, estos deberán recurrir al "autocuidado".

Para ellos, incide en la importancia del uso de la mascarilla en interiores y aglomeraciones, evitar estar con personas vulnerables, reducir las interacciones "lo máximo posible" --ir al trabajo y a la compra--; así como insistir en el lavado de manos.

En el caso de que un contacto estrecho tenga síntomas, la doctora Durán ha puntualizado que pasa a ser un caso y esa persona debe quedarse "en aislamiento" y se le pedirá prueba diagnóstica. A partir de entonces, debe comunicarse con su centro de salud o a través del teléfono 881 540045 para la gestión de la misma. La directora xeral ha incidido en que el autotest que confirma la Covid-19, que debe declararse a través del formulario en la web del Sergas o del mismo teléfono indicado, "se considera positivo a efectos prácticos".

"No nos podemos relajar", ha subrayado Carmen Durán pese al cambio en el sistema de vigilancia, al tiempo que ha llamado a mantener las recomendaciones relativas a las medidas de prevención, mientras que "el manejo de casos va a seguir siendo igual".

"CON SENTIDIÑO"

"Tras dos años casi de pandemia la vuelta a la normalidad empieza a ser una realidad", ha afirmado el titular de Sanidade, quien ha apelado a "hacerlo con sentidiño", con el uso de las mascarilla y otras medidas que "salvaron vidas". Además, ha agradecido el trabajo de los profesionales sanitarios que han hecho "posible esta situación". No obstante, ha indicado que "preocupan" secuelas, en especial en el ámbito de la salud mental.

En concreto, Comesaña ha calificado de "paso muy importante" hacia la "normalidad" la eliminación de los rastreos de los casos estrechos al decidir las comunidades autónomas con el Ministerio eliminar las cuarentenas de esas personas, pero que ve "incompleto" al no abordarse aún la reducción del aislamiento de los positivos, que la Xunta defiende que baje de siete a cinco días.

"Galicia va a cumplir lo acordado", ha garantizado el titular de Sanidade, quien ha defendido, en lugar de empezar este viernes 4 de marzo, esperar al lunes 7, porque este cambio representa, además, una modificación del sistema de vigilancia. Comesaña se ha mostrado "convencido" de haber abordado "todo junto y no por partes" como se ha hecho, pero ha ratificado que la Comunidad gallega desde el lunes "adaptará el protocolo a los cambios en las cuarentenas".

Al respecto, la doctora Carmen Durán también ha defendido que "no es la manera idónea de trabajar" este cambio "sólo" de las cuarentenas y contactos estrechos, pero ha incidido en la "absoluta lealtad" a los acuerdos.

Este nuevo protocolo se revisará y modificará, ha puntualizado el conselleiro, en función de las decisiones que adopten las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad la próxima semana en Zaragoza. Comesaña ha apelado al "sentidiño", tras detectarse en los dos últimos días un incremento de los casos activos en Galicia, que enmarca en las "interacciones" durante las celebraciones del Carnaval.

Por ello, la Consellería de Sanidade llama a "evitar aglomeraciones", a vacunarse contra la Covid-19 y usar la mascarilla en interiores y en zonas concurridas. "Los datos de estos tres días no son tranquilizadores", ha admitido, al tiempo que ha reconocido que ese aumento "preocupa", para desear que "ojalá ese incremento remita en próximos días".