Es difícil destacar sin olvidarse de nada la relevancia que ha tenido Pepe Domingo Castaño en el mundo de la comunicación, de la radio, de la televisión y del deporte, pero el periodista, que fallecía este fin de semana en Madrid, ejerció también como embajador de Galicia por todo el mundo.

No perdonaba sus vacaciones en Mera (Oleiros) y llevaba siempre Padrón en el corazón (y en la boca). Fue precisamente en Padrón donde en 2014 juntó a más de 1.500 personas en una retransmisión histórica del Partidazo retransmitida desde el Hotel Scala.

Corría el mes de abril e intentaban lograr que renovase contrato con la Cadena Cope, como así hizo finalmente. "Yo crecí con Songoku, con la canción de Campeones y con el Pepe, un purito", le recordaba un joven desde el público. "Yo creo que debe renovar", decía el presidente de la Xunta, entonces Alberto Núñez Feijóo.

Estos últimos años ha sido muy habitual encontrarse co Pepe Domingo en Padrón. Siempre reivindicando la relevancia histórica de la zona, en la que también nació Camilo José Cela y vivió gran parte de su vida la poeta Rosalía de Castro.

"Quen vai a Santiago e non vai a Padrón ou fai romería ou non", decía presumiendo de la vida cultural y festiva de la localidad en la que vive aún una parte importante de su familia.

Pepe Domingo nació en Lestrove, en el ayuntamiento de Dodro, pero se mudó a Padrón cuando era muy pequeño.

Embajador del Camino de Santiago a Padrón

Desde hace más de una década Pepe Domingo Castaño convirtió en tradición el traer a sus compañeros a hacer diferentes tramos del camino, o a conocer la iglesia de Santiago en Padrón (en la que está en pedrón en el que fue atada la barca que trajo al Apóstol Santiago a la península).

Con un grupo nutrido de representantes del mundo de la comunicación, remotaron el río Ulla hasta Padrón e hicieron tramos del camino tanto desde Santiago a Padrón como de Padrón a Santiago.

En 2017 recibió la distinción de Peregrino de Honor de Padrón y era habitual verlo reuniendo a su familia en las escapadas que hacía a Galicia.

Desde hace unos años no se perdía tampoco la fiesta de Santiaguiño do Monte, donde juntaba a todos sus amigos y familia, y en la que se recuerda el momento en el que el apóstol Santiago predicó en Hispania.

"Plaza Pepe Domingo Castaño" desde marzo en Padrón

Desde marzo de este 2023 Padrón cuenta con la plaza Pepe Domingo Castaño, en el lugar en el que Pepe Domingo jugaba cuando era niño. "No he llorado, pero he hecho llorar a mucha gente", decía emocionado. En ese mismo acto se trasladó al cementerio de la localidad para hacer un homenaje a su madre.

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Castaño no se han dejado de suceder las muestras de cariño al comunicador. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda también quiso recordar a Pepe Domingo en Tiempo de Juego. "Siempre llevó el nombre de Galicia con orgullo y nunca se olvidó de que era un gallego de Padrón".

En 2015 la Xunta de Galicia le concedió la Medalla Castelao, que Pepe Domingo recogió en el panteón de Gallegos Ilustres, en Santiago de Compostela.

El comentario de Carlos Luís Rodríguez

En su comentario de este lunes en Cope Galicia Carlos Luís Rodríguez destaca el carácter de "poeta" que tenía Pepe Domingo Castaño. "Se nos ha ido un grande de la comunicación", lamenta.

"Wikipedia no siempre es exacta, pero en esta ocasión acierta. Se dice que su profesión es periodista, su medio la Cope y su estilo poesía. Hizo poesía en los micrófonos..."