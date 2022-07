Galicia se cuece a más de 40 grados en una ola de calor que podría ser histórica

Galicia vive estos días un episodio de calor que promete ser histórico. En Ourense han superado los 40 grados desde el pasado fin de semana y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa alerta roja desde las 13h de este martes por valores que pueden superar los 42 grados en todo el valle del Miño ourensano. La máxima alerta se mantiene hasta las nueve de la noche y baja a naranja durante los próximos días de esta semana.

En Carnota, en la costa de A Coruña el termómetro marcaba 30 grados a las 8 de la mañana. También pasaron la madrugada con valores por encima de los 30 grados en Fornelos de Montes, en el interior de la provincia de Pontevedra y en Vigo los termómetros marcaban 27 a primera hora de la mañana.

Los que mejor han pasado la noche son quienes han dormido en zonas en las que se han formado bancos de niebla costeros. En Malpica, por ejemplo, en la misma costa da Morte los termómetros estaban a primera hora en 16 grados.

La zona interior de Galicia se va a llevar la peor parte de la ola de calor, pero las temperaturas se van a acercar a los 40 grados también en la provincia de Pontevedra, todo el sur de Ourense y en el interior de A Coruña. Santiago y Lugo va a estar esta tarde por encima de los 37 grados.

Francisco Infante, el delegado en Galicia de la AEMET explica que por lo menos hasta el sábado se mantiene esta situación de altas temperaturas. "Vamos a seguir con mucho calor durante casi toda la semana. Hasta el fin de semana la previsión no anuncia una bajada".





Incendio en Ribadavia (Ourense)

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esa situación de altas temperaturas está provocando algunos incendios forestales. En Ribadavia (Ourense) los servicios de lucha contra el fuego trabajan para controlar uno que se declaró esta noche y que afecta a 30 hectáreas.

En Ourol, en Lugo, está controlado otro fuego ya que ha quemado menos de 10 hectáreas.

Están prohibidas las quemas agrícolas desde hace semanas y se recomienda, además, no utilizar maquinaria de la que puedan saltar chispas que ocasiones incendios forestales. El riesgo de fuego es máximo en gran parte de la comunidad.

Las temperaturas más suaves se esperan en el Norte y en la parte más oriental de Lugo, donde las máximas se van a quedar en torno a los 25 grados. Localidades como Viveiro, Ribadeo o Burela gozan de buen tiempo pero sin alertas y con temperaturas suaves, por debajo de los 30 grados.

También la ciudad de A Coruña va a disfrutar de un tiempo suave: la situación de la ciudad junto al océano mantiene las temperaturas máximas en torno a los 27-28 grados.

Hidratación y ropa fresca

Con este episodio de calor que afecta a prácticamente toda la comunidad el 112 recuerda la necesidad de hidratarse y de evitar las bebidas estimulantes. Para quellas personas que tengan que permanecer bajo el sol se recomienda la utilización de gorros y ropa fresca.

¿Cómo llevamos los gallegos el calor? "Bebo moita auga, co aire acondicionado no traballo e ventilando ven a casa a primeira hora", explica en Cope Lugo un vecino de la ciudad.

"Me encanta en calor, es una fantasía poder estar por la noche en el balcón", dice una chica en esa misma ciudad. Otra sin embargo afirma que "non me gusta nada tanta calor".

Sequía y preocupación por los embalses

La ola de calor se suma a una sucesión de meses con menos precipitaciones de lo que suele ser habitual en Galicia. Las autoridades piden responsabilidad en el consumo de agua, sobretodo en la zona sur de la comunidad.