Galicia bate récord de contagios de coronavirus: 1.700 en solo un día

Galicia ha vuelto a superar el máximo de nuevos contagios de coronavirus en un solo día. En la jornada de este miércoles se han detectado más de 1.700, si sumamos las pcr y los antígenos. (Sólo de pcr los positivos sumaron 1.345, los datos más altos de toda la pandemia).

La incidencia acumulada a 14 días en la comunidad es de 525 contagios por 100.000 habitantes a 14 días, muy inferior a la media nacional, que se acerca a los 700, pero preocupante en una región que se salvó de los efectos más graves del coronavirus en las 2 primeras olas.

A día de hoy 16.030 personas tienen la infección activa en Galicia, y el ritmo de crecimiento está siendo altísimo. La semana pasada no llegábamos a los 10.000.

La tasa de positividad (el porcentaje de pruebas que resultan positivas) ha crecido mucho también estos últimos días y ha escalado al 12% según los últimos datos.

Lo peor de todos estos datos es que no deja de crecer el número de personas que necesitan ser hospitalizadas al contraer la enfermedad. Son ya 879 en toda Galicia y 135 de ellas están en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Todas las áreas sanitarias están subiendo en número de casos. Los peores datos en incidencia acumulada los tienen en las áreas sanitarias de Ourense (709) y A Coruña (695), tal y como recoge en su cuenta de Twitter el informático Daniel González Peña, que cada día actualiza los datos utilizando las fuentes oficiales.

Medidas más duras: posible extensión del modelo Carballiño

"La situación epidemiológica está empeorando" reconocía este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que avanzaba también que se van a intensificar las medidas que se aplican para luchar contra esta tercera ola de contagios.

Decía el mandatario autonómico que es posible que se tengan que aplicar las medidas más duras (las que ya entraron en vigor en Arteixo, Viveiro y Xinzo) a "gran parte de la comunidad autónoma".

Esos 3 ayuntamientos tienen cerradas todas las actividades no esenciales desde la pasada medianoche. Cierran bibliotecas, gimnasios y actividades culturales y solo se permiten reuniones de convivientes.

El modelo Carballiño recibe ese nombre porque dio resultado en ese municipio ourensano para frenar un fuerte repunte de casos durante la segunda ola.

El presidente Alberto Núñez Feijóo explicaba que "las medidas se toman para salvar vida, no para incomodar", ante las críticas de aquellos que consideran que las restricciones son demasiado duras.

En los hospitales ya no saben cómo concienciarnos de que debemos relacionarnos lo mínimo con otras personas. Mónica Pérez es enfermera en la planta COVID del hospital de A Coruña y pide responsabilidad. "Suplicamos que se haga solo lo necesario", decía en un video difundido a través de las redes sociales.

Para frenar el número de contagios en Galicia la Xunta ha empezado a aplicar restricciones especiales desde la madrugada de este jueves. 115 ayuntamientos están cerrados perimetralmente y solo permiten que la hostelería funcione en terraza, nunca en interior.

En 3 de esos concellos (Viveiro, Arteixo y Xinzo de Limia) se ha cerrado toda la actividad esencial y la hostelería solo puede funcionar para atender pedidos para llevar o para entregar a domicilio. En los 3 casos la incidencia acumulada supera los 1.000 contagios por 100.000 habitantes.

La intención de la Xunta es sumar a ese grupo de restricciones especiales todos aquellos municipios que tengan datos de ese calibre.

Toque de queda

Galicia defiende un adelanto del toque de queda, medida que debe ser autorizada por el gobierno central para contar con respaldo legal.

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba la negativa del ministro de Sanidad a permitir el adelanto de ese horario. "No se entiende que no lo hagan porque cuando los conselleiros de Sanidad de distintas comunidades coinciden y solo se aparta quien no gestiona la pandemia (en relación al Gobierno Central) solo podemos lamentar la falta de rigor".

"Ni gestionan ni dejan gestionar", zanjaba el presidente autonómico.

El toque de queda está fijado actualmente en Galicia a las 22 horas.