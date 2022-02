Galicia apuesta por mantener las mascarillas en los recreos hasta que no se complete la vacunación

La Comunidad Autónoma de Galicia podría mantener las mascarillas en los recreos y patios de colegios "mientras los menores no tengan doble dosis de vacunación contra la covid". Así se ha expresado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que se ma mostrado partidario de mantener esa medida, al tiempo que ve "dudas" sobre la legalidad de la decisión del Gobierno al entrar en "contradicción" con el protocolo educativo. De tal modo, la Xunta consultará con el comité clínico gallego lo que se debe hacer si el Ejecutivo central no lo "clarifica".

A preguntas de los medios tras un acto en Santiago, Núñez Feijóo ha criticado que la decisión del Gobierno de retirar mascarillas al aire libre en colegios, siempre que se pueda respetar la distancia de seguridad y no haya aglomeraciones, "choca con el protocolo educativo que exige mascarilla en los recreos".

Si bien le parece "correcto" relajar el uso de mascarillas en exteriores, Núñez Feijóo afea que "la interpretación que hace el Gobierno de su propia normativa contradice al protocolo educativo, que aprueba el Gobierno, de obligado cumplimiento para el conjunto del sistema educativo español".

Por ello, se pregunta "si la normativa del Gobierno viene a derogar de forma explícita el protocolo que exige mascarilla en los colegios cuando no se puede mantener la distancia de metro y medio". "Parece ser que la ministra de Educación, por las declaraciones que he oído, entiende que eso está derogado, pero desde luego el sistema educativo no ha concretado un nuevo protocolo", razona.

Núñez Feijóo reclama que se aclare qué hacer ante una situación de "cierta opacidad" y "de bastante improvisación". Así, se pedirá "información y propuesta" al Comité Clínico si el Gobierno "no clarifica" las preguntas de la Xunta y "va a seguir, de alguna forma, delegando las decisiones en las comunidades autónomas porque no quiere tomar decisión ni siquiera en el ámbito de sus competencias".

"Hemos perdido una ocasión de tener una ley clara que diga: queda derogado el protocolo del sistema educativo o no", se queja. "No lo sabemos", apostilla.

LA DECISIÓN SE CONSULTARÁ AL COMITÉ CLÍNICO

De este modo, la decisión que se adopte en Galicia pasará por el Comité Clínico de expertos que asesora al Servicio Galego de Saúde (SERGAS) al que se le consultará "si considera recomendable proseguir con las mascarillas al menos hasta que los alumnos de 5 a 12 años tengan la doble dosis de vacuna", algo que el propio Núñez Feijóo ha cuestionado al asegurar que "a la entrada de un colegio, donde entran 100 chavales a la vez, en un recreo con espacios limitados, donde estén jugando 100 o más chavales a la vez y no se pueda mantener la distancia de seguridad, ¿a esos niños que no están vacunados les sacamos la mascarilla por imperativo legal?".

De ahí que se vaya a esperar a lo que diga el Comité de expertos, tras lo que se trasladará la decisión a la comunidad educativa y las familias.

PRÓRROGA DEL CERTIFICADO COVID HASTA EL 26 DE FEBRERO

Por otra parte, la Xunta ha solicitado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) prorrogar el uso del certificado covid-19 hasta el próximo 26 de febrero en todos los ámbitos vigentes actuales, ya que la autorización actual finaliza el 12 de este mes.

Actualmente, es obligatorio para poder acceder a establecimientos de restauración, hostelería, ocio nocturno y de juego que contiene con servicios de hostelería y restauración; visitas a personas hospitalizadas, así como acompañantes en los hospitales de día para tratamientos oncológicos o de diálisis; visitas y acompañantes en centros sociosanitarios, residenciales de mayores y de personas con discapacidad; albergues turísticos; práctica de la actividad física y deportiva no federada en centros o instalaciones deportivas cerradas y piscinas cubiertas; eventos multitudinarios o aquellos que tengan autorizada la venta de alimentos o bebidas para su consumo durante los mismos.

TENDENCIA DESCENDENTE DE LA SEXTA OLA

La Xunta recuerda que los indicadores epidemiológicos muestran una tendencia descendente, tanto en la tasa a siete días --1.034 casos por cada 100.000 habitantes--, como en la tasa a 14 días --2.393 casos por cada 100.000 habitantes--. Sin embargo, estos valores siguen siendo elevados, lo que indica que el virus "sigue teniendo una elevada circulación".

Sobre esta base justifica ante el TSXG la necesidad de "mantener determinadas medidas de prevención orientadas a contener la propagación del coronavirus", y así hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la covid-19.

Y recuerda que "no existe ninguna medida de prevención que por sí sola pueda evitar completamente los contagios" por SARS-Cov-2, sobre todo cuando estos contactos se produzcan sin que se pueda garantizar totalmente las medidas de prevención no farmacológicas que se aplican en la mayoría de ámbitos, como son el uso de la mascarilla en todo momento o la distancia interpersonal de seguridad.

Sanidade reitera que es preciso mantener un comportamiento social de cautela y autoprotección, asentado en las premisas de higiene respiratoria y de manos; distancia interpersonal de seguridad; uso de mascarillas cuando no sea posible mantener la distancia interpersonal y en entornos con mucha gente, especialmente los cerrados; limpieza, higiene y ventilación en los espacios utilizados y aislamiento y comunicación a los servicios de salud cuando haya síntomas compatibles con la covid-19.

DESCARGA DE NUEVOS CERTIFICADOS A 150.000 GALLEGOS

Precisamente, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha enviado 150.000 mensajes a los gallegos que deben volver a descargarse el certificado covid, porque están afectados por un cambio de criterio de emisión del certificado de vacunación, en virtud de los cambios en la normativa europea que regula estos documentos.

El propio Alberto Núñez Feijóo ha destacado que a Galicia "le va bien" con el certificado covid, "por lo que pedimos una prórroga porque no terminamos la tercera dosis", en referencia a que todavía falta parte de los adultos mayores de 18 años por reforzar con la dosis de recuerdo, a lo que hay que sumar las segundas dosis de los menores de entre 11 y 5 años en un proceso que ha comenzado este mismo miércoles.