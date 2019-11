Galicia en alerta roja: olas de 9 metros en el Atlántico

Llevamos ya varios días con una situación complicada en el mar, con alertas por olas que el fin de semana llegaron a los 6 metros en algunos puntos y que se han mantenido el lunes y el martes, pero si se cumple la predicción lo peor lo vamos a sufrir este jueves en Galicia.

Tanto Aemet como Meteogalicia avisan de olas que pueden llegar a los 9 metros en la zona norte de la comunidad y los 7-8 en las Rías Baixas. El espectáculo del océano revuelto va a ser memorable, pero hay que tener mucha precaución.

Esta semana estamos moi pendientes da situación do mar. Hoxe as ondas superarán os 5 metros no litoral norte. Baixará algo a altura maña mércores, pero a nova borrasca que chega o xoves propiciará un importante aumento das ondas e traerá tamén fortes ventos do noroeste ��⚠️ pic.twitter.com/LDVrr5qDPp