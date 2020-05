Galicia no abrirá este lunes los centros de día y de discapacitados que permite la Fase 1

"No estamos reparados para esa reapertura". Así de claro se ha expresado este domingo el presidente de la Xunta de Galicia ante la publcación en el BOE de la posibilidad de que, dentro de la Fase 1 de ladesescalada, reabran los centros de día y de dependientes a partir de este 11 de mayo.

"Llevamos dos reuniones del comité clínico en la que estamos pidiendo a geriatras y otros especialistas que fijen los criterios necesarios para abordar esa reapertura". También ha avanzado Núñez Feijoo que mañana, lunes, "habrá otra reunión del comité y, espero, que se aborde este protocolo y se tenga listo a lo largo de esta semana, para proceder después al ajuste de las condiciones de los locales, que permitan la reapertura gradual de esos centros"·.

Declaraciones que ha hecho en la rueda de prensa tras la videconferencia mantenida con el Presidente del Gobierno y el resto de presidentes autonómicos en la que ha Alberto Núñez Feijoo le ha pedido a Pedro Sánchez que se tenga en cuenta la necesidad de hacer "más permeables"los puntos transfronterizos entre Galicia y Portugal, sobre todo aquellos en los que las relaciones económicas, turísticas y sociales son más relevantes. Sin citarlas expresamente, se ha referido a las "eurociudades y eurozonas" que comparten España y Portugal como las de Verín y Chaves, o Tui y Valença de Miño, entre otras.

MOVIMIENTO ENTRE PROVINCIAS DE GALICIA

Ha habido más peticiones del Presidente de la Xunta de Galicia al del Gobierno de España, por ejemplo, que se permita la pesca fluvial en los ríos, así como la caza, "al menos en las batidas de jabalíes" y que, a persar de la entrada de todo el territorio de Galicia en la Fase 1, quedan "expresente prohibidas por el BOE".

También Núñez Feijoo ha pedido que se replantee la prohibición de reapertura de establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados "siempre que su superficie quede limitada a lo establecido", ya que, según ha dicho "no tiene sentido que hayamos permitido la reapertura de concesionarios de coches que superan ese límite o que hayamos reactivado el sector de la construcción y, sin embargo, se prohíba la apertura de estos negocios sólo por superar los 400 metros cuadrados".

Y ha insistido en que el ejecutivo de pedro Sánchez se replantee la prohibición de permitir el movimiento de personas entre las cuatro provincias galegas, como sí ha hecho, con limitaciones, en otras Comunidades Autónomas. "Nos alegramos mucho porque Euskadi haya logrado ese permiso, aunque limitado, a los ayuntamientos a lo largo de las divisiones provinciales lo que, en Galicia, beneficiaría a unas 100.000 personas", ha dicho Núñez Feijoo, asegurando que "no tiene mucho sentido una norma que, en Galicia, permite recorrer distancias mucho más largas entre puntos separados de la misma provincia, que entre las principales ciudades".

Se deben conocer cuanto antes los criterios de la Fase 2 para que empresas y administraciones estemos preparados

Una de las cuestiones en las que ha incidido el titular de la Xunta de Galicia es en la necesidad de que el Ministerio de Sanidad aclare cuanto antes cuáles van a ser los criterios exigidos para permitir el paso a la Fase 2 de la desescalada. "A día de hoy no sabeos si vamos a poder pasar , dentro de 15 días, a la fase dos o no", se ha lamentado Feijoo ya que "aún no se han fijado los criterios por parte del Ministerio de Sanidad y es un tema de un enorme impacto económico y social en el que no podemos seguir improvisando las administraciones, ni las empresas, que podríamos ir implementando las medidas si las conociéramos antes".

Por último, el titular de la administración gallega ha vuelto a insistir en la necesidad de que se modifiquen los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros comprometidos por el Estado para as CC.AA. Sobre todo tras constatar que los que se han fijado ahora no se corresponden ni con los primeros criterios utilizados por el Ministerio de Sanidad, ni con los que hace pocos días avanzaba la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Esperamos que haya un cambio que ha sido solicitado por buena parte de los presidentes autonómicos", ha asegurado Núñez Feijoo.