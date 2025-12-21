El fútbol vuelve a enfrentar a curas y guardias civiles de Boiro (A Coruña): "El año pasado metimos más goles, pero perdimos"

El campo municipal de Vista Alegre, en la localidad coruñesa de Boiro, será el escenario este domingo a las 17:00 horas de un partido de fútbol muy especial: un enfrentamiento solidario entre miembros del clero de la comarca y agentes de la Guardia Civil. La iniciativa, que ya se ha convertido en una cita tradicional en las vísperas de la Navidad en el concello boirense, tiene como objetivo recaudar fondos para Cáritas Parroquial de Boiro.

Y para ello han preparado un partido de fútbol que trasciende lo deportivo, porque el objetivo compartido es solidario, aunque la experiencia demuestra que, como en cualquier evento de rivalidad deportiva, a nadie le gusta perder.

Cedida Cartel del partido solidario este domingo Clero vs Guardia Civil

Un derbi con historia y buen humor

Juan José Bermúdez, párroco de Boiro y uno de los impulsores del evento, explica que la jornada va más allá del deporte. "No es simplemente un partido, no nos jugamos nada, sino que la idea es de ser solidarios, de aportar también nuestro granito de arena", ha señalado. Con el objetivo de que la gente disfrute y se divierta, como ya ocurrió en la edición anterior, donde la respuesta del público fue "estupenda".

Aunque el resultado es lo de menos, el párroco recuerda con humor el partido del año pasado, que finalizó con un 5-2 a favor de la Guardia Civil. "Que conste que nosotros metimos más goles, pero perdimos porque nos metimos varios en propia puerta", lo que demuestra que "somos muy solidarios también con la Guardia Civil", bromea Bermúdez.

Eso sí, gracias a esa solidaridad y a la de decenas y decenas de colaboradores anónimos y al compromiso de administraciones y empresas privadas, en la pasada edición se lograron recaudar cerca de 4.000 euros para Cáritas.

IMPORTE ÍNTEGRO DE LAS Entradas y donativos para Cáritas

Para todos los interesados en asistir y colaborar, las entradas están a la venta por 3 euros de forma anticipada. El mismo día del partido, se podrán adquirir en la taquilla del campo por 5 euros. Además, tal y como ha explicado el párroco, existe la posibilidad de realizar donativos directamente en las parroquias de Boiro o en el propio campo durante el evento para aquellos que no puedan asistir.

Esta iniciativa solidaria no es nueva. El párroco ha recordado que ya se celebraron tres ediciones en Cuntis antes de la pandemia. Tras una pausa obligada, la idea se retomó en Boiro. El evento cuenta con la colaboración del Concello de Boiro, que cede el campo y ha ayudado con los carteles, las rifas y una nueva equipación para el clero, con los colores de la bandera del Vaticano: camiseta amarilla y pantalón blanco. La Guardia Civil, por su parte, vestirá de verde.

Pese a la competición, Juan José Bermúdez ha asegurado que hay "muy buen rollo" con la Guardia Civil. El subteniente de la Benemérita en Boiro también ha afirmado que "no se trata de una revancha, se trata de colaborar, de ayudar y pasarlo bien". Lo más importante, según el párroco, es que no haya lesionados: "Es lo que le pido a los feligreses, que recen, no para que ganemos los curas, sino para que no nos lesionemos, si no lo van a tener complicado para las misas".