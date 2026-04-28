El fútbol como vía para la reinserción de los presos en Galicia

Hablamos con el director de la escuela de Entrenadores de la Federación Gallega de Fútbol, Manolo garcía

La localidad pontevedresa de A Estrada ha acogido este martes un campeonato de fútbol muy especial en el que compiten cinco equipos mixtos procedentes de los cinco centros penitenciarios que hay en Galicia. Esta iniciativa, impulsada por la Federación Gallega de Fútbol en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol, busca fomentar a través del deporte la reinserción social de las personas que están cumpliendo condena.

Y con el objetivo de que quien salga ganador de esta jornada podrá optar a competir en la fase final que se disputará en la Ciudad Deportiva de Las Rozas en Madrid con equipos procedentes de otras cárceles repartidas por toda España.

Para lo que, desde primera hora de la mañana y con vigilancia de funcionarios de prisiones, han ido llegando a las instalaciones deportivas de A Estrada las cinco delegaciones procedentes de los cinco penales que se encuentran en las cuatro provincias de Galicia.

Un día diferente para los reclusos

Manolo García, director de la escuela de entrenadores de la Federación Gallega de Fútbol y responsable del proyecto, destaca la importancia de esta jornada. "Lo fundamental, sobre todo, es que hoy es un día diferente para para ellos, y para nosotros también", afirma. Explica que se trata de una jornada de convivencia que incluye los partidos y una comida conjunta al finalizar.

Es trabajo de todos también echarles una mano para que tiren para adelante" Manolo García Responsable del proyecto en Galicia y director de la Escuela de Entrenadores de la FGF

Para García, estas actividades "sí que les ayudan, les hace sentirse fuera de su centro", a lo que ayuda sin duda recibir la visita de los familiares que se acercan a disfrutar del campeonato. Además, subraya que "su buen comportamiento siempre les ayuda de cara a cumplir condena". En este sentido, añade que "es trabajo de todos también echarles una mano para que para que tiren para adelante".

Competición y deportividad

En el torneo de fútbol 8, que se disputa en formato de liguilla de todos contra todos, participan los equipos de los centros de A Lama, Teixeiro, Pereiro de Aguiar, Monterroso y Bonxe. El ganador de esta fase gallega pasará a una fase intermedia y, si tiene suerte, podría llegar a la final nacional.

El nivel futbolístico es notable, como recuerda García, ya que en años anteriores los equipos gallegos han llegado a ser campeones, semifinalistas e incluso subcampeones el año pasado. A pesar de la competitividad, el responsable del proyecto asegura que "generalmente no suele pasar absolutamente nada, al contrario, hay muy buen ambiente entre todos".

Cedida Salida al campo de los equipos participantes en el campeonato de A Estrada

Y es que uno de los pilares del proyecto es la normalización. "Por lo menos lo que tratamos de hacer nosotros es tratarlos con normalidad", señala Manolo García. Aunque los internos acuden acompañados de funcionarios para su control, insiste en que siempre muestran un "comportamiento exquisito".

Más allá del terreno de juego

El programa de reinserción es una idea original de la Real Federación Española de Fútbol que va más allá de un torneo puntual. La federación gallega le da continuidad con una actividad mensual, llevando monitores a cada centro para que los internos puedan entrenar una vez por semana. Además, si los centros lo solicitan, se ofrecen cursos de "iniciación tanto a cursos de árbitros como a entrenadores" para facilitarles una salida profesional una vez recuperen la libertad.

Por lo que quizás lo que menos importa sea el resultado del campeonato que, en esta edición, ha sido para el equipo del Centro Penitenciario de Monterroso, uno de los dos penales sitos en la provincia de Lugo. Aunque a buen seguro sus integrantes disfrutarán de esta victoria y de las que puedan seguir logrado en el futuro con el objetivo de estar en la fase final de Las Rozas.

Quedando en 2º lugar el centro pontevedrés de A Lama, 3ª el coruñés de Teixeiro, 4ª el lucense de Bonxe y 5º el de Pereiro de Aguiar en Ourense.

Puedes consultar todo los objetivos de este programa de reinserción a través del fútbol aquí: