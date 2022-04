¿Fuera mascarillas en los colegios de Santiago? Pues depende

Era el tema de conversación a la entrada de los coles esta mañana: también en la Unitaria de Os Ánxeles, en Brión. Sonaba el timbre y un peque le preguntaba a su compañero "por qué traes mascarilla? Hoy no hay que traerla, podemos bajarla!".

La mayoría del alumnado tiene allí menos de seis años, así que los que la llevaban ya hasta hoy era de forma voluntaria. Los profes sí que estaban obligados a ir al cole con la cara cubierta, por eso una de las novedades del día era ver a docentes como Eva, que es de las que desde hoy, se destapa: "eu estou moi contenta de podela quitar e de que os nenos me vexan a cara por fin... mostrar o noso sorriso, e logo claro... respectar a todo o mundo tanto si a levan como si non a levan".

Entre las que no la llevan, Adriana, de cuatro años. Hasta ahora iba al cole con la mascarilla puesta: "de ositos", aclara... pero hoy "es el primer día sin ella" y está encantada: "se respira mejor!"

Las familias deciden desde hoy si los peques siguen llevando la mascarilla o no: la madre de Adriana dice que está tranquila, "el covid sigue ahí, hay que controlarlo como cualquier otra enfermedad y sí me siento segura", nos dice. Alba, otra mamá, sin embargo cree que es mejor que sus hijos mantengan el cubrebocas dentro de clase hasta final de curso, y asegura que no les va a suponer un esfuerzo porque "de feito cóstalle traballo sacala... para el é o normal, tiña ano e pico cando empezou a pandemia... para el e así", explica, "e o maior, igual, tapa a boca cando se da conta de que non a leva posta". Verónica asegura que a su hijole pasa igual: ella es enfermera y sigue llevándola; con el peque, sin presión: "si no cole a maior parte dos nenos non a utilizan, entendo que por imitación vai deixar de poñela, pero dexaremos que sexa algo natural".





Imagen similar a las puertas del CEIP de Pedrouzos: muchas mascarillas todavía esta mañana entre grandes y pequeños. Ingrid y Eva son alumnas de sexto de primaria: una sigue con el cubrebocas, otra se lo quitó hoy por fin. La primera "tiene miedo a contagiarse porque su madre tuvo covid hace algún tiempo y lo pasaron muy mal".

Igual tiene razón Eva y hoy "es un día raro: "tenía ganas de quitármela, pero igual mucha gente va aún con mascarilla, otra, no sé casi cómo es su cara, va a ser una novedad".

USO VOLUNTARIO TAMBIÉN EN LA USC, A PARTIR DE MAÑANA

La Universidad de Santiago remitió mensaje en las últimas horas a toda la comunidad educativa advirtiendo que el uso del cubrebocas seguiría siendo obligatorio en el interior de sus dependencias, en tanto no se publicasen los detalles de la norma en el BOE. Apelaron a la responsabilidad de todos...una idea que se tenía en cuenta esta mañana por ejemplo en la Biblioteca Concepción Arenal, en el Campus Sur, donde Cope Santiago comprobaba como la excepción era quien llegaba a cara descubierta.

Reunido el equipo covid esta mañana, el gerente de la USC, Javier Ferreira, explicaba en el Mediodía de Cope que a la vista de cómo ha quedado la legislación, desde mañana el uso de la mascarilla será ya voluntario. Además, facilitarán FFP2 a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o quien las pueda reclamar.





