El neurocirujano gallego Francisco González Llanos Fernández de Mesa repite este 2023 cómo uno de los mejores especialistas de España, según la lista Forbes de los 100 mejores médicos.

Nacido en Ferrol, actualmente ejerce en el Hospital Quirón salud Sur de Madrid y en la MD Anderson Cancer Center de Madrid como especialista en cirugía de columna lumbar, cirugía oncológica de SCN, cirugía vascular cerebral de urgencia y neuro-oncología.

Pertenece, además, a la Sociedad Española de Neurocirugía y a su Grupo Nacional de Investigación en Enfermedades Cerebrovasculares. Es miembro también de la Dandy Neurosurgical Society de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos, y del Congress of Neurological Surgeons, entre otras. Profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid y en Annual FEN Sapporo Live Microneurosurgery Course in Cerebrovascular and Skull Base Surgery en Teishinkai Hospital en Sapporo, en Japón.

Ha realizado cirugías en países como Estados Unidos, China y Japón, además de ejercer en España y actualmente combina la labor clínica con la docencia.

La pasión, esencial para ser un buen neurocirujano

El doctor González Llanos desborda pasión por su oficio. Lo comprobamos charlando con él en el parador de Turismo de Ferrol, su ciudad natal, a la que vuelve periódicamente para hacer intervenciones en el hospital Juan Cardona de Caranza. También las vacaciones las pasa en la zona. "Estudié el colegio y el instituto en Ferrol, hasta que hice la selectividad. Para la carrera de Medicina me fui a Madrid, allí hice la especialidad, me casé y ya me quedé. Actualmente estoy trabajando entre Madrid y Toledo".

¿Qué hay que tener para ser un buen neurocirujano? González Llanos destaca que es necesario "un mínimo de capacidades, pero eso hay que desmitificarlo, la mayoría de la gente lo puede tener y sobretodo lo importante es la determinación y pasión por lo que se hace, porque cuando te metes en la neurocirugía tienes que dedicar gran parte de tu vida y sacrificar muchas cosas", explica.

El especialista destaca también la relevancia que ha tenido la tecnología en el avance de los tratamientos. "Nos hemos beneficiado en los últimos 30 años de avances impresionantes, tanto en las técnicas de imagen como en la robotización de los quirófanos, con los aparatos que utilizamos tanto para ver mejor como para tratar tumores o patología vascular". "Cuando vemos cómo trabajaban los neurocirujanos de hace treinta años sí podemos ver que eran auténticos héroes".

La neurocirugía tiene fama de ser una de las especialidades más complicadas. ¿Cuáles son las intervenciones más delicadas? A su juicio "hay que tener respeto a todas, pero las más complicadas son las más difíciles técnicamente, algunas de aneurismas complejos, algunos tumores de base cráneo y patologías que afectan a la médula espinal". De todos modos el doctor remarca que "cualquier cirugía puede tener complicaciones.

¿Qué recomienda a los jóvenes que se están formando en Medicina o que preparan el MIR? Que estén convencidos de que les guste lo que hacen porque en ese caso les puede ir mejor o peor, pero van a disfrutar de su especialidad.

Otras tres gallegas en la lista Forbes de Médicos

Además del doctor González Llanos Fernández de Mesa hay tres doctoras gallegas incluidas en la lista forbes de los 100 mejores médicos de España.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Son la doctora Carmen Vidal Pan (jefa de alergología del hospital Clínico de Santiago), Manuela Camino López, licenciada en la Universidad de Santiago y actualmente jefa de Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón de Madrid, y la doctora Marina Blanco Aparicio, responsable de la Unidad Especializada de Asma de Alta Complejidad en el Hospital Universitario de A Coruña.