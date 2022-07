Francisco Fernández del Riego, escritor homenaxeado nas Letras galegas de 2023

A Real Academia Galega decidiu dedicarlle o Día das Letras Galegas de 2023 a Francisco Fernández del Riego (Vilanova de Lourenzá, 1913 – Vigo, 2010).

O pleno da institución acordou homenaxealo o vindeiro 17 de maio, cadrando coa celebración do sesenta aniversario do primeiro Día das Letras Galegas, do que foi inspirador, e os cento dez anos do seu nacemento.

O concello de Lourenzá xa amosou a súa satisfacción pola escolla de Del Riego para as letras do ano vindeiro.

Un dos fundadores da Editorial Galaxia

Fernández del Riego foi membro da nova xeración de intelectuais que lle deron continuidade ao ideario do Grupo Nós, a RAG subliña tamén a súa faceta como "loitador cultural incansable que chegou a se converter nunha auténtica institución do país, respectado por todos e aberto ás diversas manifestacións do galeguismo".

Tamén destacan del que "foi unha das figuras centrais do galeguismo progresista e clave da resistencia no exilio interior durante o franquismo, cunha traxectoria polifacética e prolífica que abrangueu dende a política, a creación e crítica literaria á edición".

A comezos dos anos 50 foi un dos fundadores da Editorial Galaxia, empresa que desempeñou un papel central na resistencia cultural de Galicia durante o franquismo, e na última etapa da vida presidiu a Real Academia Galega (1997-2001).