La flota gallega avisa: o baja el precio del gasóleo o el amarre es inevitable

El sector pesquero de Galicia se encuentra en una situación insostenible ante la subida de precios del gasóleo que se está registrando en estas últimas semanas y, sobre todo, en estos últimos días, en los que ha pasado de un precio de entre 0,60 o 0,65 euros el litro, a costar a día de hoy más de 1 euro.

Una subida que, de momento, no tiene visos de frenarse, lo que podría obligar a la flota gallega, y también a la de otras zonas de España, a amarrar sus embarcaciones y no salir a faenar.

As nos lo cuenta el Presidente de la Federación Galega de Confrarías, y Patrón Mayor de la Ribiera, José Antonio Pérez Sieira quien en COPE de las Rías es rotundo al asegurar que "A cousa está fatal, de onte a hoxe subiu o litro de gasoil 10 cétimos e agora mesmo sair a pescar non é rentable nin para as pequenas embarcacións que todo o que sacan o adican ao combustible, nin para os grandes buques arrastreiros e do palangre que fan mareas de dous meses ou mais e que, tendo que cargar 150 ou 200.000 litros, prefiren quedar no porto antes de sair ao mar".

CARTA SIN RESPUESTA AL MINISTRO DE PESCA, LUIS PLANAS

Un asunto que se va a abordar este sábado en una reunión de la ejecutiva de la federación de cofradías, ya que el impacto de la subida del gasoil se está produciendo en unos niveles que se desconocían hasta ahora,

De ahí que pidan al Gobierno de España articule cuanto antes medidas que lo rebajen, "sobre todo cunha baixada de impostos, que é o que carga boa parte do prezo final do gasóleo, e xa nos puxemos en contacto coa federación nacional de cofradias e mais asociacións como CEPESCA para remitirlle unha carta na que pedimos unha reunión co Ministro de pesca, Luis Planas, da que de momento non temos resposta".

Y es que el sector pesquero se enfrenta además a un difícil encaje de estos costes en el producto final, es decir, en el pescado y marisco que llega a las lonjas y que se comercializa mediante el sistema de subasta, por lo que como reconoce el propio Pérez Sieira "é evidente que si os barcos van ao paro e amarran, haberá menos e vai subir o prezo do pescado, pero normalmente a suba de prezos do peixe só poden repercutilo os intermediarios, xa que nos estamos nas mans deles polo sistema de subasta á baixa".

POSIBLE PARO GENERAL

El incremento de precios del combustible afecta por igual a los patrones de pequeñas y medianas embarcaciones de pesca de bajura, como los armadores de los grandes buques de altura, aunque en distintos niveles, porque si bien un pesquero de bajura necesita para salir a fanenar entre 1.500 y 1.800 euros "que agora é muy dificil rentabilizar", la situación se complica para los grandes arrastreros o palangreros que salen para dos o tres meses de marea.

Por lo que algunos de ellos ya se estarían planteando salir ahora o esperar a unas mejores condiciones en el precio del gasóleo. "Eu sei xa de moitos armadores que xa están parados porque xa non lles é rentable sair ao mar, e estamos en contacto con outros portos de Canarias, da costa do Mediterráneo e Baleares e están na mesma situación, polo que me parece que vai ser un paro en xeneral", asegura Sieira.

CELEIRO, PRIMER PUERTO DE GALICIA EN AMARRAR LA FLOTA

Algo que ya se está produciendo en algunos puertos de Galicia, como el lucense de Celeiro, cuya flota decidía un amarre parcial por la subida del precio del carburante derivado de la guerra de Ucrania.

El responsable de la Cofradía de Burela y presidente de la federación estatal, Basilio Otero, vaticinado que el resto del sector seguirá los pasos de los pescadores de Celeiro.

"Se va a producir el amarre de la flota (pesquera) española, porque el gasóleo es un gasto importante dentro del gasto general de un barco de pesca y la situación, a día de hoy, es inviable", asegura Otero ya que "hasta ahora íbamos al mar y lo que sacabas del pescado llegaba para los gastos que tienes, pero ahora ya tienes que poner dinero de tu bolsillo y no hay dinero", advirtiendo que los amarres no son ya una posibilidad, sino una obligación para el sector. "En Italia ya se hace desde este lunes con toda la flota y en España va a ocurrir lo mismo".