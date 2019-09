Fin de semana "festeiro" en el Barbanza

Es tradicional que septiembre sea uno de los momentos álgidos en el calendario festivo de la comarca barbanzana. Pero este año ha hecho que dos de las fiestas más populares, como son "As Guadalupeñas" de Rianxo y las del Nazareno en A Pobra do Caramiñal coincidan con su arranque en el mismo fin de semana.

Ambas tendrán este viernes su primera jornada, en el caso de Rianxo con el tradicional "Chupitaso", que dará paso a un fin de semana en el que, el sábado, habrá conciertos, baile y música tradicional, encuentro de corales y verbena, antes de que culmine la jornada con el Festival Rock in Rian, en cuyo cartel figuran grupos como Reincidentes u Os Festicultores.

PROCESION MARITIMA EL DOMINGO

Será en la jornada dominical cuando de nuevo surquen las aguas del mar de Rianxo centenares de embarcaciones, acompañando a la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la que, sin duda, es una de las procesiones marítimas más importantes que se celebran en todo el litoral gallego. Una procesión que se remonta mediados del siglo XIX, ya que es a partir de 1854 cuando se tiene constancia del comienzo de la celebración del las fiestas en honor a "A Moreniña", cuya talla llega a la localidad en 1773.

Las fiestas de Rianxo se extenderán durante tola la semana que viene. Puedes consultar todo el programa aquí http://festasdaguadalupe.gal/

PROCESION DAS MORTAXAS EN A POBRA

Coincidiendo con la procesión marítima rianxeira, las calles del "Barrio do Castelo" de A Pobra do Caramiñal serán de nuevo escenario , como cada tercer domingo de septiembre, de una de las expresiones religiosas más singulares de la comarca barbanzana. La "Procesión Votiva das Mortaxas" que saldrá a las 10.30 h desde la parroquia de Santiago do Deán con la previsión este año de que aprticipen seis féretros o "cadaleitos", singular celebración en la que los vivos ocupan el lugar de los muertos y con la que los fieles cumplen con la promesa hecha al Nazareno.

Una celebración religiosa que mereció en su día la declaración de estas fiestas como de Interés Turístico de Galicia y que llenarán todo el fin de semana la localidad de actos, música y festejos, poniendo el broche el lunes ya a medianoche con la habitual tirada de fuegos artificiales y acuáticos.

Consulta toda la programación aquí http://www.desdepobra.com/2019/08/21/libro-de-las-fiestas-nazareno-2019/

SEGURIDAD Y RECHAZO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Tanto en Rianxo como en A Pobra se celebraban en días pasados las respectivas medidas de seguridad en las que se decidía reforzar la presencia policial y, sobre todo, llamar la atención a la necesidad de acabar con actitudes sexistas que conduzcan a agresiones. De ahí que, en ambas localidades, se puedan encontrar los "Puntos Lila" donde recabar información o denunciar cualquier agresión que se pueda producir en el transcurso de las fiestas.

Además, en Rianxo, se han habilitado 5.000 plazas de aparcamiento para acoger a todos los visitantes que se esperan durante los próximos ocho días de fiesta.