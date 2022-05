Falece o muradán Ramiro García Núñez, Presidente de Honra da ADC Esteirana de Carrilanas

Cando faltan pouco mais dun par de meses, concrrtamete 71 días, para que as carrilanas volvan baixar as costas da parroquia muradán de Esteiro, a grande familia desta singular festa declarada de Interese Turístico Nacional recibiu unha triste nova. A do falecemento do Presidente de Honra da A.D.C Esteirana de Carrilanas, asociación que organiza esta festa que regresa este verán tras dous anos suspendida por culpa da pandemia.

Un regreso que non poderá desfrutar D. Ramiro García Núñez, durante moito tempo traballando na organización das Carrilanas de Esteiro, na que ademais participaba activamente como competidor no Gran Prix, ata que deu o relevo a unha nova xeración de mozos que agora se encargan da súa organización e que recoñecen o traballo deste home, alcumado "Gerente", nunha mensaxe nas redes sociais como Faceobook na que aseguran que "A tristeza que hoxe nos invade xamais conseguirá facer que esquezamos todo o que aprendemos baixo a tutela do teu bastón de guallacán".

Neste comunicado oficial, os responsables das Carrilanas de Esteiro dan as grazas ao finado Ramiro García "por confiar en nós, abrirnos as portas da túa casa cando eramos uns auténticos nenos e contaxiarnos a paixón polo noso Gran Prix", e recoñecendo que grazas ao seu traballo "As carrilanas quedan como exemplo para todo o mundo da obra e vida dunha persoa excepcional, íntegra e cun talento inimitable".

E rematan afirmando que "O teu legado será eterno vello amigo", para comproterese a seguir o seu legado, "Prometémosche que seguiremos facendo unha festa tremenda”, e despedíndose cun sentido "Ata sempre avó, descansa en paz".

Un agradecemento que, de seguro, quedará reflexado na que vai ser a volta da Festa das Carrilanas de Esteiro na edición de 2022 prevista para os vindeiros 16 e 17 de xullo.

Desde o Concello de Muros enviaron unha mensaxe de tristeza pola nova e de recoñecemento para o traballo de Gerente, "un dos bos e xenerosos da nosa terra".

