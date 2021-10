Feijóo se reivindica como un niño de la "Galicia profunda"

El auto que califica a la zona de Muros y Noia, en Galicia, como la "Galicia profunda" sigue generando polémica. Muchos se muestran indignados por la expresión que utiliza la jueza para decantar la custodia hacia el padre que reside en Marbella frente a la madre gallega, pero también se ha desatado una ola de reivindicación del rural de la comunidad autónoma.

#Galiciaprofunda ha sido tendencia en twitter estas últimas horas y hasta el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reivindicado como gallego del rural. "Algunas expresiones no son las más afortunadas. Yo fui un niño de la Galicia profunda y...ni tal mal!!!".

En la imagen en las redes sociales puede verse al actual presidente de la Xunta cuando era niño en Os Peares, en la provincia de Ourense.

Algunas expresiones no son las más afortunadas. Yo fui un niño de la Galicia profunda y... ni tan mal! pic.twitter.com/0MsiPZilti

El Parlamento de Galicia ha aprobado una declaración institucional esta mañana en la que muestran su total rechazo a la expresión "Galicia profunda" para referirse a cualquier aldea, pueblo o ciudad de Galicia.

Manifiestan también todos los grupos que referirse así a la comunidad autónoma "manifiesta un profundo desconocimiento de la realidad gallega".

La propuesta la hizo el BNG y la apoyaron las otras dos fuerzas políticas con representación: el PP y el PSdG.

??Fronte aos prexuízos cara a #GalizaProfunda, o orgullo colectivo de vivir no rural ou en calquera parte de Galiza!

??A proposta do @obloque convértese en declaración institucional do @Par_Gal.?? pic.twitter.com/A3cDSpOM4K