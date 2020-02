Feijóo contesta a Abascal: "Mis apellidos no son mutantes"

Ya hay contestación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al tweet del líder de Vox de esta mañana en el que comparaba a Alberto Núñez Feijóo con Jordi Pujol. "Ha nacido Jordi Feijóo", decía Santiago Abascal tras una entrevista periodística en la que Feijóo le reprochaba a Vox estar "contra Galicia" y descartaba un pacto post-electoral si consiguen representación en las elecciones del 5 de abril.

"Ayer me apellidaba Torra y hoy me apellido Pujol" ironizaba este mediodía Feijóo tras participar en la entrega de los diplomas a los mejores expedientes universitarios de las universidades gallegas.

MIS APELLIDOS NO SON MUTANTES

"No sé si en mi casa están muy de acuerdo con eso", y añadía en su contestación al político ahora en Vox pero que en su día estuvo en el PP que "mis apellidos no son mutantes y me acompañan desde mi partida de nacimiento".

"VOX es un partido que está contra Galicia"



Feijoó, que afirma que Galicia es una "nación sin Estado", usa la vieja táctica del separatismo catalán que convertía las críticas a Pujol en ataques a Cataluña.



Ha nacido Jordi Feijoó.https://t.co/WkdM6jG6fK — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) February 21, 2020

La tensión política crece en Galicia con la proximidad de las elecciones autonómicas del 5 de abril. Vox aún no ha decidido quién va a ser su candidato en esos comicios, el partido de Abascal tiene una presencia muy débil en la comunidad pero espera obtener representación ahora. No la consiguió ni en las generales ni en las municipales del año pasado.

Desde la formación verde basan su crítica al Partido Popular de Galicia en su supuesta esencia nacionalista. Consideran los de Abascal que la Xunta representa al nacionalismo gallego.