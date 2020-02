Feijóo califica de "insultante" que Sánchez negocie cosas "ilegales" con Cataluña y Euskadi

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "insultante" este jueves que el Ejecutivo central, con el socialista Pedro Sánchez al frente, negocie "cosas ilegales" con Euskadi y Cataluña mientras "no paga" la deuda a Galicia, no de da una fecha de llegada del AVE y "está a punto de perder 5.000 empleos de las electrointensivas".

Tras la reunión semanal de su Ejecutivo, Feijóo se ha referido a la mesa de diálogo sobre Cataluña y a la negociación con Euskadi de la transferencia de parte de las competencias de la Seguridad Social, y ha incidido en la "asimetría" que suponen estos contactos. Una "asimetría" que no solo es "atípica", sino que le parece "insultante" y que los gallegos "no merecen".

"Asistimos a un panorama desconocido en España; llevamos 40 años de Constitución y estamos en un paradigma novedoso y tremendamente preocupante. Hemos visto como el señor (Quim) Torra recibe al primer ministro de España como si fuese un jefe de Estado extranjero que visita la nación catalana, y hemos visto como se consentía", ha ejemplificado Feijóo.

"Y ahora vemos como le contesta al presidente del Gobierno cuando le cita para una reunión en Moncloa con una carta despreciando la fecha Está claro que la escenografía es de tú a tú, España es una nación y Cataluña es otra nación, y procura no mandarme citaciones para acudir a la sede del Gobierno español porque yo soy el presidente de la nación catalana, y estas cosas tienen que hacerse a través del cuerpo diplomático de ambas naciones", ha agregado.

A su modo de ver, "este tipo de bromas empiezan a no ser tan bromas y empiezan a ser muy serias". De hecho, ha advertido que "hay una mesa para negociar lo innegociable, que es la soberanía de los españoles, una mesa para que dinero que está en la financiación de los gallegos se transfiera a la Comunidad de Cataluña y un conjunto de reivindicaciones de las que se desconoce el alcance y contenido".

"UN HECHO SIN PRECEDENTES Y GRAVÍSIMO"

Feijóo también se ha referido a que se negocie con Euskadi la transferencia de parte de las competencias "de la caja única de la Seguridad Social".

"Que en plena precampaña electoral (los vascos, al igual que los gallegos, irán a las urnas el 5 de abril) se esté negociando con el PNV la primera transferencia de competencias en materia de Seguridad Social es un hecho sin precedentes y un hecho gravísimo", ha advertido el presidente gallego.

No en vano, ha reafirmado que la Seguridad Social "entronca en la competencia exclusiva" del Estado, según avalan "sentencias reiterativas" del Tribunal Constitucional. "¿Qué es lo que se va a transferir y quién lo va a pagar? ¿Las decisiones de gestión de la Seguridad Social en Euskadi las va a tomar el Gobierno vasco y las repercusiones económicas las vamos a pagar el resto de ciudadanos que conformamos la caja única de la Seguridad Social?", se ha preguntado.

"No es razonable esta transferencia negada de forma sistemática por todos los Gobiernos de España, socialistas y populares", ha añadido, antes de subrayar que su "preocupación" no es solo "institucional", sino también "personal", toda vez que en el país, a su juicio, parece que "habrá dos tipos de ciudadanos", algo que considera que "no es admisible".

"Mientras el Gobierno central está negociando cosas ilegales con el Gobierno vasco y el ya paradigmático Gobierno independentista de Cataluña, aquí no paga la deuda a los gallegos, no nos dan fechas de AVE y están a punto de perder 5.000 empleos en la industria electrointensiva. Honradamente creo que los gallegos no nos merecemos este tipo de asimetría", ha advertido.

"ACTUAREMOS EN CONSECUENCIA"

Enfrente, ha esgrimido que, mientras sea presidente de Galicia, él "defenderá" a los gallegos y lo hará "sin condiciones" y sin "ningún tipo de seguidismo de nadie". "Si se está afectando a la solidaridad de la Seguridad Social, sea quien sea la Comunidad beneficiaria, lo denunciaré", ha avanzado, antes de advertir que también se opondrá y denunciará que se trate "de forma privilegiada" a determinadas autonomías con los fondos de todos de la financiación.

"Y por supuesto, actuaremos en consecuencia", ha advertido, antes de remarcar que esta "asimetría" no solo le parece "atípica" sino "insultante". "Me parece insultante que se esté negociando en una precampaña electoral para conseguir los seis votos del PNV en el Congreso una transferencia parcial de la Seguridad Social, y es insultante ver a un presidente de una Comunidad diciéndole al presidente de España que no se reúne con él porque esa fecha le viene mal, y que cambie su agenda, que él no piensa cambiar la suya", ha apostillado.

Tras insistir en que "todo este tipo de cosas" le parecen "insultantes", se ha mostrado "convencido" de que los gallegos "tomarán nota de lo que está ocurriendo" antes de ir a las urnas.