Federico Martinón: "La vacuna es como el cinturón de seguridad en caso de accidente"

El mundo busca desesperadamente la vacuna para el coronavirus. Solo hay que ver cómo esta enfermedad ha venido a interrumpir nuestros hábitos y vida diaria para ser conscientes de la necesidad de un tratamiento eficaz que nos devuelva la normalidad de la rutina.

Con todo, en las últimas semanas, las redes sociales se han convertido en un altavoz para los colectivos antivacunas y que difunden todo tipo de teorías. ¿Preocupa que estos mensajes calen en la sociedad? Nos contesta el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago (CHUS), Federico Martinón. Claro que preocupan. No obstante, alarma más la reproducción de esos contenidos y su impacto, más que el número en sí, y es que son muchos más los ciudadanos concienciados, pero son menos ruidosos.

¿Son las vacunas seguras?, ¿A qué se deben los síntomas o malestar que sienten algunas personas justo después de vacunarse? El Doctor Martinón nos pone un ejemplo muy gráfico. Compara las vacunas con el cinturón de seguridad de un coche. "Cuando tú dejas de vacunarte has metido en tu bombo muchos más boletos de riesgo. No quiere decir que sea todo o nada. Evidentemente si no llevas el cinturón de seguridad no te mata el no llevarlo puesto, pero sí que aumentas las probabilidades en caso de tener un accidente, en caso de la vacunación, de que entres en contacto con el agente infeccioso".

En cuanto a los efectos adversos que pueda tener una vacuna en un ciudadano, las probabilidades son bajas y locales: malestar en la zona de la inyección, algún proceso de fiebre... No obstante, el riesgo de no vacunarse es muy superior al riesgo de vacunarse y padecer algún síntoma.

LA PÉRDIDA DEL MIEDO A ENFERMEDADES "OLVIDADAS"

En países como España o regiones como Galicia, las tasas de cobertura de las vacunas de distintas enfermedades son muy elevadas. Pero esto no puede hacer que, como sociedad, bajemos la guardia. El doctor Martinón insiste: "Perdemos el miedo a las enfermedades que tratamos de prevenir. Ahora mismo la gente le tiene miedo a la COVID porque estamos viendo realmente lo que hace, pero muchas enfermedades que estamos evitando gracias a la vacunación son mucho peores que el coronavirus en términos de mortalidad. Afortunadamente gracias a la vacuna no vemos esas consecuencias, pero si dejamos de vacunarnos, las enfermedades vuelven".

RECUPERACIÓN DE LAS TASAS DE VACUNACIÓN

Otra de las consecuencias del coronavirus es que ha provocado miedo en la ciudadanía a la hora acudir a su centro de salud o también la reorganización de la asistencia, que ahora ha de ir recuperándose. Esto conlleva que las tasas de vacunación se hayan reducido: "Las tasas vacunales han caído transitoriamente, pero no por un fenómeno antivacunas, sino más bien por la dificultad de acceso a los centros de salud, por el miedo de la población a presentarse físicamente. Hay que actualizar los calendarios, aquellos que se han retrasado, y de cara a futuras oleadas o futuras alteraciones relacionadas con el COVID, tratar de fortalecer y garantizar que no se interrumpan las vacunas". Y es que el coronavirus es un problema de dimensiones aun desconocidas, pero no puede ser causa directa para que regresen otros problemas que creíamos olvidados y relacionado con otras patologías.

WEBINAR SOBRE "VACUNAS DIFÍCILES"

El jueves, 18 de junio, el Doctor Federico Martinón, compartirá un espacio de divulgación sobre la importancia de las vacunas con una eminencia en ese campo: el Prof. Dr. Stanley Plotkin. En un webinar que requiere de registro previo en esta web.

En esa charla digital, se abordarán las necesidades y posibles estrategias sobre las vacunas, además de analizar la situación de la pandemia del coronavirus a nivel mundial.

"Vacunas difíciles, incluyendo COVID-19". Jueves 18 Junio 2020 (19:00 CET / 17:00 UTC) con Prof. Dr. Stanley Plotkin (US) & Prof. Dr. Federico Martinón-Torres (Spain).Registrate en: https://t.co/p3EEcVw0x0. Traduccion simultanea (Eng/Spa) #COVID19#vacunaspic.twitter.com/5hjGt1kBaX — Federico Martinon (@fedemartinon) June 16, 2020