Algunas fuentes apuntan ya a que han fallecido cinco personas en el aterrizaje de emergencia de un avión Antonov en Lviv, en Ucrania, que había salido del aeropuerto de Vigo. Por el momento se desconocen la identidad y la nacionalidad de los fallecidos.

Fuentes del aeropuerto de Peinador indican que la aeronave An-12 operaba habitualmente desde Vigo para transportar a Ucrania piezas de automoción. En la ciudad gallega está ubicada una factoría de PSA-Citroën y hay también en toda la comarca numerosas empresas auxiliares de ese sector de la automoción.

OCHO PERSONAS A BORDO

El avión siniestrado es de la compañía Ukraine Air Alliance y a bordo iban siete miembros de la tripulación y una octaba persona como acompañante de la carga. Se desconoce aún su nacionalidad.

Según informa la agencia EFE la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia por falta de combustible en las inmediaciones del aeropuerto de Lviv, en Ucrania. Los medios de emergencia de ese país están trabajando a esta hora para identificar a las víctimas.

Ukraine Air Alliance Antonov An-12 (UR-CAH, built 1968) made a crash landing on approach to Lviv (UKLL) in fog. Flight #UKL4050 came from Vigo, Spain. 4 fatalities reported. More to follow. https://t.co/TfsGxzj1o5 pic.twitter.com/JS02EDiuU5

Flight #UKL4050 departed Vigo at 2219UTC and gradually climbed to an altitude of 25,000 ft. There are reports the crew radioed a fuel emergency before it went down approx. 1,5 km short of the runway at Lviv. Local ground visibility was between 100 and 300 meters in fog. pic.twitter.com/oMQmxZzXIo