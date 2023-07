La factura de luz y agua de unos okupas en Santiago: 15.000 €

¿Qué te parecería que las viviendas en las que has invertido tus ahorros hayan sido okupadas y no solo tengas que soportar un proceso judicial de varios años, sino además, pagar los gastos de luz y agua de los que están dentro?

Otra vez te contamos algo que parece el guion de una serie de televisión, pero no lo es: lo que está viviendo una pareja de jubilados compostelana, que tiene tres apartamentos en el casco histórico, cerca del Convento de San Francisco. Nos lo contaba Roberto Almuíña, el presidente de la Asociación de Vecinos Fonseca: "Unha señora que foi emigrante en Inglaterra, o seu marido é inglés e levan catro anos peleando... o último que me contaron é que tiñan que pagar 15.000 euros de luz e auga, que lles obligaban, que non podían facelo doutra maneira. A min resúltame moi difícil de entender que estas cousas pasen e que a xustiza non sexa máis áxil para resolver estas situacións".

El presidente de la Asociación Fonseca no entiende que, aun siendo personas que se encuentren en una situación de riesgo de exclusión, que lo desconocemos, sean los propietarios de los apartamentos okupados los que tengan que asumir semejante cantidad de gastos: "se son persoas con dificultades económicos debe ser a sociedade no seu conxunto a que responda, non uns particulares cunha economía é limitada. Isto hai que miralo, non sei que tipo de resolución é a que permite que lle pase esto a dous señores maiores".

Roberto Almuiña cree que más vigilancia podría ayudar a que situaciones como esta no se produzcan, pero también le pide al ejecutivo local que tome medidas para tratar de recuperar población en la zona histórica: "o plan especial estivo paralizado... hai cousas que se poden facer para que a xente volva a vivir na cidade (vella), pero iso require de xestión para os cartos que fan falta. Só vixilancia non chega, hai que implementar políticas e non só neste aspecto, tamén no ruído nocturno".