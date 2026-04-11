La explicación de la alcaldesa de Santiago de por qué paga una pantalla gigante para ver al Obradoiro y no a la selección de España: "Los recursos están para promocionar lo local"

El Concello de Santiago de Compostela sufragará la instalación este sábado de una pantalla gigante en la Plaza Roxa del centro de la ciudad para seguir en directo el partido de baloncesto que a partir de las 19h disputan en A Coruña el Leyma y el Obradoiro. Un derbi provincial en el que ambos conjuntos se juegan no sólo el liderato de la Primera FEB, sino buena parte de las opciones para regresar a la ACB que sólo logra de forma directa quien cabe la liga en primer lugar. Lo que ha generado tal expectación que las entradas están agotadas desde hace tiempo.

Lo que ha llevado al gobierno local del BNG y Compostela Aberta a instalar la citada pantalla gigante para que el mayor número de personas puedan seguir el partido en la céntrica plaza y animar al Obradoiro, como ha señalado la alcaldesa nacionalista, Goretti Sanmartín, afirmando que "queremos que todos los aficionados de Santiago que son muchas y que no pueden desplazarse hasta A Coruña para verlo, que puedan gozar del partido".

POR QUÉ EL OBRADOIRO SÍ Y ESPAÑA NO

Un anuncio que no tendría mayor significancia si no fuera por el detalle de que en julio de 2024, y ante la petición de hosteleros, comerciantes y vecinos para que se hiciera lo mismo durante la celebración de la final de la Eurocopa de 2024 que disputaba España frente a Inglaterra, la alcaldesa se negó, argumentando que no había tiempo para organizar un evento masivo al aire libre y que "no se hizo en el fútbol femenino, en baloncesto o en otros deportes", además de tratarse de un evento que "se puede ver en abierto".

Algo que, sin embargo, también ocurrirá en esta ocasión ya que el derbi de la Primera FEB será retransmitido en abierto por la televisión autonómica gallega por lo que, preguntada por las diferencias entre aquella decisión que obligó a la Diputación de A Coruña a correr con los costes de la pantalla que, finalmente, sí se instaló, la respuesta de Goretti Sanmartín ha sido la de defender que "los recursos económicos de la ciudad de Santiago de Compostela están para promocionar lo local".

Introduciendo un elemento económico localista que obvió durante la polémica abierta en julio de 2024, ya que por aquel entonces los argumentos parecían estar más dirigidos a problemas logísticos o discriminatorios hacia otros deportes que, en esta ocasión, no parecen pesar para que se haga frente desde las arcas municipales a la instalación de la pantalla gigante donde, esperemos, los compostelanos pueda disfrutar de la victoria de su equipo que supondría dar un gran paso hacia el ansiado regreso a la ACB.