Éxito rotundo en la comida solidaria a favor de la Asociación Anxiños

De primer plato, Solidaridad. 300 menús era el reto que se puso por delante el restaurador de Negreira Rogelio Rial, a 50€ el cubierto y exclusivamente para recaudar fondos para la Asociación Anxiños. El mismo forma parte de esta organización que nació para apoyar a los niños y jóvenes con trastornos mentales graves.

Pensando en cómo sumar más colaboraciones, Rogelio decidió reconvertir una cita que tradicionalmente celebraba en Semana Santa con amigos en un evento solidario. En Cope Santiago nos contó que por estas fechas solía invitar al cocinero Juan Mari Arzak, entre otros primeros espadas de la cocina española:"a veces nos juntábamos más de cien personas". En esta ocasión tiró de agenda y mañana estarán en Negreira Martín Berasategui, Jordi Cruz o los hermanos Torres. Rogelio nos aseguró que no tuvo ni un "no por respuesta, al contrario, hubo quien se enteró por fuera y se ofreció a participar" . En total serán unas treinta estrellas michelín las que estarán, no tras los fogones, sino sentadas a la mesa para arropar a Anxiños.

MENÚ SENCILLO PARA COMENSALES ESTRELLA

Rial asegura no sentirse intimidado por semenjante "clientela": afirma que son gente "sencilla"... y además las propuestas que tiene para el menú son una apuesta segura. Jamón, quesos, empanada, merluza de Celeiro, carne de vaca en varias presentaciones y también postres diversos es lo que tiene en mente Rogelio para hacer las delicias de los más de 300 asistentes a la cita de mañana.

A mediodía de hoy lunes se cerró la venta de entradas y con el objetivo cumplido, pero la colaboración con la asociación está permanentemente abierta, a través de la cuenta que tienen en ABANCA o asociándose.

Anxiños puxo en marcha un primer centro de atención a niños y adolescentes con trastono mental en A Baña, en una antigua casa rectoral cedida por el Arzobispado. Prevén que antes del verano está ya funcionando y además trabajan en extender el proyecto también en una segunda sede en el vecino ayuntamiento de Ames, también donde cuentan ya con otro inmueble que ha puesto a su disposición la Iglesia compostelana.