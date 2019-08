Éxito en el estreno de El Barbero de Sevilla en Santiago

"Unos fenómenos": es el mensaje que nos remiten los oyentes de Cope Santiago tras asistir este miércoles al estreno de la Ópera El Barbero de Sevilla en la Iglesia de San Martiño Pinario. La obra más representada de Rossini fue la elección del equipo de producción del Espacio Cultural de San Martiño Pinario como principal apuesta para este verano de 2019. Para hacer realidad el proyecto no ahorraron en ilusión ni experiencia: hasta Valencia se fueron a buscar al maestro Vicent Alberola, (actualmente en la Yamaha Music School) para que se hiciese cargo de la dirección. La compostelana Beatriz Bravo se encarga de la dirección de escena, para transformar el presbiterio de San Martiño Pinario en el escenario que requiere la obra rossiniana. Allí, el ferrolano Gabriel Alonso encarna a Fígaro, Rosina es también "en este Barbero", oriunda de Ferrol: Patricia Rodríguez le pone voz, mientras su enamorado conde Almaviva es el tenor argentino Emmanuel Faraldo. Pedro Quiralte, barítono nacido en Castellón, es el otro pretendiente de Rosina, Don Bartolo. Los dos personajes restantes en la obra, Berta y Fiorello, tienen como protagonistas a jóvenes cantantes gallegos, como es el caso de la compostelana Anaís Fernández y Jacobo Rubinanes. Colaboran además en el evento la Real Filharmonía de Galicia y la Banda Municipal de Música de Santiago.

Audio

En una entrevista en Cope Santiago, el responsable de acción cultural de San Martiño Pinario, José Otero, nos contaba que elegir una ópera para San Martiño Pinario no es fácil porque "estamos en una iglesia en la que se sigue celebrando culto, y eso no podemos perderlo de vista, no vale cualquier temática". Pero además, es "el número uno en la ópera bufa, y la gente se lo pasa bien con ella".

Y por lo visto este miércoles, lo cierto es que sí. Mañana sábado hay otra oportunidad para disfrutar del evento y todavía quedan entradas.