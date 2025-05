Exhibición de la Guardia Civil ante escolares de la comarca de Santiago: "Lo que más me gustan, los perros y el helicóptero"

Thor es un "agente" de la Guardia Civil de 4 patas, especialista en encontrar personas desaparecidas vivas y fue una de las estrellas en la exhibición solidaria que la Guardia Civil de A Coruña realizó este miércoles en el pabellón de Ames.

"Tratamos de mostrar todas las especialidades que tenemos" explica la portavoz de la Benemérita en la provincia, la agente Lola Amado, "con nuestro lema de servir al ciudadano y siempre adaptándonos a las nuevas necesidades". "Además, en este caso intentando que los niños se queden con la imagen de que pueden contar con nosotros ante distintas situaciones que se pueden dar en la vida".

¿Ejemplos? Pues Thor encontró a la primera a un chaval escondido dentro de un contenedor de plástico, que simulaba estar desaparecido, mientras Simba, su compañera, identificaba también sin problema qué persona escondía una supuesta sustancia sospechosa, para algarabía de cientos de escolares que también pudieron asistir en primera fila a un simulacro de rescate de un herido en la montaña.

Patricia Iglesias Varios de los simulacros estuvieron protagonizados por perros

Menos espectacular pero también con mucha expectación, el puesto del destacamento de Tráfico, donde un agente realizaba pacientemente controles de alcoholemia a algunos de los escolares que, "en este momento sí", se mostraban interesadísimos en someterse a la prueba. "Ojalá que el día de mañana también les haga ilusión!", deslizaba entre risas. " El caso es que sepan el día de mañana, cuando tengan el permiso de conducir, que no se puede tomar ni alcohol ni drogas".

Patricia Iglesias La muestra incluyó varios simulacros y exhibición de material de trabajo de los agentes

En la mesa contigua, otro grupo de niños y niñas acribillaba a preguntas a un especialista en el manejo de drones: "este es un dron cuadracóptero DJI MAVIc Entreprise Advance y puedo volarlo hasta ocho kilómetros desde mi posición y hasta dos mil metros de altura", respondía. Ojos como platos entre la audiencia infantil. "Peeero... las normativas no permiten volar tan lejos, sólo pilotos profesionales y con los permisos adecuados pueden hacerlo. ¿Como tú entonces? Como yo... sí". "¿Y todos los aparatos que tienes encima de la mesa están conectados entre sí? Bueno... todos todos, no".

Cerca, otro agente explica cómo el equipo de criminalística funciona como "los ojos del juez en la escena del crimen... entonces hacemos muchas fotos para que las vea, recogemos muchas pruebas, hacemos un informe..." La profe que acompaña al grupo aprovecha para recordar algún incidente del aula en el que desapareció material escolar... pero en el que no se pudo encontrar al responsable ...por falta de pruebas.

Patricia Iglesias La agente Fátima cuenta por qué se hizo Guardia Civil

ENTRE POSIBLES FUTUROS GUARDIAS... Y YOUTUBERS

La mayoría no quiere marchar sin subirse al helicóptero de rescate, aunque se mantenga con las hélices silenciosas: "es lo mejor, yo me subí dos veces!" asegura un chaval de cinco años de Melide. A pesar del entusiasmo, no se plantea lo de poder trabajar volando en un aparato similar, porque reconoce que le da miedo. A su lado, otro personaje de la misma edad tampoco lo tiene en sus planes: "non, eu non porque vou ser MrBeast". Aclara rápidamente que es un youtuber y a su lado, otro "cincoañero" añade que "¡es millonario, por cierto!" Se ve que han percibido el estupor en mi cara.

Entre los de los últimos cursos de Primaria sí que hay quien dice que ha descubierto un camino "para cuando sea mayor" en el que no había pensado. "Ahora que vi lo de los perros y el helicóptero... sí que me gustó, la verdad", dice Jimena, de 11 años. Manuela, un año mayor, sigue dándole vueltas a "cómo los perros pueden detectar a las personas desaparecidas sólo con el olfato... y que no ladren cuando encuentran a una persona de pie...es increíble!". Lucas también se marcha para casa encantado por haber podido subirse por primera vez a un helicóptero, y por los perros..."es que estos son muy juguetones y expertísimos en buscar!"

Como en otras ocasiones en las que la Guardia Civil ha sacado a la calle su trabajo diario, la cita ha vuelto a tener una vertiente solidaria. Nadie pagó entrada para poder asistir a la exhibición, pero voluntariamente se recibían aportaciones de alimentos para donar a Cáritas de Ames, donde tuvo lugar el evento. A falta del recuento definitivo de esta ocasión, la portavoz, Lola Amado, aseguraba a COPE que la respuesta de la gente es siempre "estupenda, no lo creerás pero se recogen toneladas de alimentos".