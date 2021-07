¿Y si este verano aprendemos lengua de signos?

Cuando pensamos en aprender un nuevo idioma, normalmente hablamos de arrancar con el inglés, el chino, el alemán...y pocas o ninguna vez se nos viene a la mente la lengua de signos. "Como la sordera es tan invisible, la gente tampoco repara mucho en aprender esa lengua" que es la que necesitan para comunicarse "nuestros vecinos que tienen problemas de audición", recuerda Raquel González, intérprete y formadora.

Sin embargo, Raquel subraya que aprender a "signar" supone muchos más beneficios que abrir un nuevo canal de comunicación con personas hacia las que tenemos más dificultades para entendernos: "trabaja una parte del cerebro que no desarrollan las lenguas orales". Como oyentes, entrenamos solo una parte de nuestras capacidades: con la lengua de signos somos conscientes por ejemplo de la parte del cuerpo que movemos, la bilateralidad... "Se ve en los niños pequeños, en la psicomotricidad...Incluso los bebés aprenden lengua de signos mejor que una lengua oral: se desenvuelve mejor el sistema psicomotriz que el fonador". Es más fácil que aprenda a signar "vamos a dormir" que a decirlo verbalmente "y los niños son esponjas", recuerda Raquel.

Cuando de pequeña veía a una intérprete de signos en la tele, sabía que quería dedicarme a esto





LENGUA UNIDA A LA CULTURA, NO UNIVERSAL

En España hay dos lenguas de signos oficiales: la española y la catalana. Raquel nos explica que no existe ninguna lengua de signos universal, porque va muy unida a la cultura (como cualquier idioma) y por eso es muy versátil. "En Galicia usamos signos para leira, jardín, o campo que en Madrid no van a entender posiblemente... igual que allí se usan signos para medios de locomoción que aquí no empleamos, como el metro, por ejemplo".

