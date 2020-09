Estas son las restricciones que entran en vigor en Santiago

La Xunta de Galicia aplica nuevas restricciones en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela desde la medianoche del 3 de septiembre y durante la próxima semana. Las medidas han sido publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Se aconseja a los mayores de 75 años, a las personas vulnerables o a las que tengan algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que eviten las salidas en horas de afluencia en la vía pública o espacios y establecimientos abiertos al público. Con esto se pretende reducir el riesgo de contacto con otras personas.

Los centros de día permanecerán cerrados mientras no se dicte una resolución para su reapertura. También se cierran los centros para personas con discapacidad y centros ocupacionales, excepto para la realización de terapias individuales en domicilios o en centros con cita previa.

Quedan suspendidas las visitas a las residencias de mayores o centros residenciales de personas con discapacidad. Una suspensión que puede ser levantada por la Xunta cuando se den las condiciones para ello.

Se limitan las reuniones, encuentros familiares o agrupaciones sociales a un máximo de 10 personas. Limitación en espacios privados, pero también en la vía pública.

Quedan prohibidas las fiestas, verbenas y otros eventos populares. Además, las atracciones de feria estarán cerradas.

Los establecimientos hosteleros no podrán superar el 50% de su capacidad para consumo en el interior. Ese consumo solo puede ser en la mesa y debe haber suficiente distancia entre clientes. Se prohíbe el servicio en barra, mientras que las terrazas tampoco podrán superar la mitad de la ocupación.

En cuanto al horario. Los establecimientos hosteleros deben cerrar a la 1 de la madrugada como muy tarde y a partir de la medianoche no podrán aceptar ni permitir el acceso de ningún cliente nuevo.

En cuanto a los hoteles, la ocupación de zonas comunes no podrá superar la mitad de la capacidad y siempre extremando higiene, protección y distancia. En los albergues turísticos la capacidad máxima tampoco podrá superar el 50%.

La práctica de deportes al aire libre podrá realizarse de forma individual o colectiva sin contacto físico y hasta un máximo de 10 personas de manera simultánea.

En las instalaciones o centros deportivos los grupos también se limitan a un máximo de 10 y siempre que no se supere el aforo del 50%. También se hace aquí obligatorio el uso de la mascarilla, aunque se garantice la distancia.

Las piscinas también pueden seguir abiertas, pero respetando el límite del 50% de capacidad. Obviamente aquí no será obligatorio el uso de la mascarilla durante el baño.

Toda a información oficial e actualizada sobre o novo #Coronavirus (COVID-19) no portal específico do #Sergas ��



Toda la información oficial y actualizada sobre el nuevo Coronavirus (#COVID19) en el portal específico do Sergas ��https://t.co/3ktQp4brHvpic.twitter.com/EbmPrYyp9w