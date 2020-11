Estas son las nuevas restricciones en Santiago y comarca

En Santiago de Compostela y en su entorno entran en vigor nuevas medidas desde la medianoche del 7 de noviembre de 2020 y que ya están publicadas en el DOG. Desde la medianoche del sábado tendremos que cumplir nuevas restricciones para hacer frente a los contagios de coronavirus. Las nuevas medidas se anuncian para un mes, si bien es cierto que el comité clínico que asesora a la Xunta irá revisando la evolución del COVID y tomará decisiones.

¿QUÉ MEDIDAS ENTRAN EN VIGOR EN SANTIAGO?

Se mantienen los cierres perimetrales entre Santiago, Ames y Teo. Con todo, desde la medianoche del sábado se amplían los concellos por los que podemos movernos: Santiago, Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra y Vedra. Esto quiere decir que, entre estos concellos se permiten los movimientos y desplazamientos, pero no salir de ellos, ni personas de fuera podrán entrar.

Hay, eso sí, excepciones, como gestiones en organismos públicos o judiciales, cuidado de mayores o menores, trabajo o educación.

Supuestos autorizados de entrada y salida en grupos de concellos cerrados

Además, las reuniones siguen limitadas a convivientes. Solo se pueden reunir tanto en casa, como en la calle, personas que vivan bajo el mismo techo. Desde el sábado, 7 de noviembre, esa limitación en las reuniones se aplica en todos los concellos con restricciones especiales. Además de Santiago, Ames y Teo, también se aplicarán en los nuevos concellos que se adhieren (Boqueixón, Oroso, O Pino, Trazo, Val do Dubra y Vedra).

Otra medida que ha generado un gran impacto es el anuncio del cierre de la hostelería: será generalizado: ni bares, ni restaurantes ni cafeterías podrán dar servicio en el interior de sus locales: solo se permitirá el servicio a domicilio o la recogida en el local para su consumo en otro sitio.

Otra medida que ha generado un gran impacto es el anuncio del cierre de la hostelería: será generalizado: ni bares, ni restaurantes ni cafeterías podrán dar servicio en el interior de sus locales: solo se permitirá el servicio a domicilio o la recogida en el local para su consumo en otro sitio.

Uno de los puntos que generó más dudas en las últimas horas tenía que ver con la práctica deportiva: los gimnasios pueden seguir abiertos, pero solo para la práctica deportiva individual o, en todo caso, el monitor + un usuario. El DOG explicita que no puede haber contacto físico y que no ha de superarse nunca el 50% del aforo máximo permitido, además de guardar las distancias. Al aire libre sí se permite el deporte en grupo, pero solo de personas que convivan. Las piscinas recreativas tendrán que cerrar, mientras que las instalaciones de competición pueden seguir abiertas. ¿Qué pasa con los eventos deportivos? La celebración de competiciones o entrenamientos en instalaciones o en la vía pública, pueden desarrollarse con público, siempre que este esté sentado, sin superar en ningún caso el 50% de la capacidad máxima y con un límite de 30 personas en lugares cerrados y 75 al aire libre.

Se puede ir al cine o al teatro, pero con aforos máximos de 30 personas en interior y 75 al aire libre.

El comercio también puede seguir abierto, con un máximo del 50% del aforo y nunca sobrepasando las 30 personas en lugares cerrados.

También pueden abrir bibliotecas o museos. En estos últimos espacios no se podrán realizar actividades en grupo, excepto personas convivientes + el guía.

Se cierran las salas de apuestas, casinos o bingos.

Las academias, autoescuelas o centros privados de enseñanza pueden seguir abiertos, pero con aforos máximos del 50% en clases presenciales.

¿Qué pasa con el turismo? Pueden realizarse actividades turísticas organizadas por empresas habilitadas para ello, con grupos de máximo 6 personas, sean o no convivientes, incluyendo el monitor. En todo caso siempre guardando la distancia.

En lo que tiene que ver con las actividades de ocio y tiempo libre, dirigidas a la población infantil y juvenil, se pueden realizar al aire libre, con número máximo de participantes del 50% de la asistencia máxima habitual, incluyendo a monitores. Si estas actividades son en espacios cerrados, el máximo serán 25 personas, contando a los instructores. El DOG especifica que las actividades deberán organizarse por grupos de máximo 6 personas y sin contacto entre grupos.

¿Pueden celebrarse congresos en Santiago? Sí: congresos, reuniones de negocios o conferencias y similares, tanto de naturaleza pública como privada, pero siempre sin superar el 50% de la capacidad del lugar de celebración y, de nuevo, máximo de 30 personas en interior y 75 al aire libre.

LA HOSTELERÍA URGE AYUDAS

El sector hostelero no puede más, lleva semanas pidiendo un plan de rescate, ante la imposibilidad de poder trabajar en condiciones que puedan garantizar su viabilidad económica.

PREGUNTAS CIUDADANAS

¿Puedo ir de Sigüeiro a Ordes? No. Salvo que sea por trabajo, por motivos educativos o para el cuidado de personas. Hay excepciones en la limitación de movimientos. Si estás en esos supuestos y lo puedes justificar, sí te podrías desplazar de un concello cerrado a uno abierto o viceversa.

¿Puedo ir a la compra desde un concello sin estas limitaciones a uno cerrado? No, la compra ordinaria no es uno de los supuestos permitidos para los desplazamientos. Sí la parada en estaciones de servicio de territorios limítrofes.

¿Puedo cruzar los concellos cerrados para ir a otro lugar? Sí, el tránsito se permite, siempre que el destino sea un lugar donde no hay restricciones de movimientos.

¿Puedo ir al cine con amigos? Puedes ir al cine en cualquier lugar de Galicia pero, si están en los concellos con restricciones especiales, no puedes ir al cine con personas con las que no convivas. Es decir, podrías ir tú solo o con la familia que vive en el mismo hogar. Además, el aforo del cine no podrá superar las 30 personas en espacios interiores.

¿Ya no puedo cenar en ningún restaurante de las zonas cerradas? No se puede cenar o comer en los locales hosteleros de las zonas con restricciones especiales. Sí se podran hacer pedidos para recoger en el establecimiento o, si los locales cuentan con ese servicio, pedir a domicilio.

¿CUÁNTOS CASOS DE CORONAVIRUS HAY EN SANTIAGO?

En la ciudad de Santiago se sobrepasaba, a finales de octubre, el umbral de 400 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia.

En toda el área sanitaria, teniendo en cuenta Santiago y Barbanza, los casos superan los 1.300 y hay 12 personas en las UCI.