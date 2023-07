Estación de tren de Santiago: grandes y pequeños viajes, historias enormes

Casi tres millones de viajeros pasaron en 2022 por la Estación de Santiago de Compostela, la de mayor movimiento de personas en toda Galicia. Este último viernes de julio vive una jornada de intensa actividad: se cruzan los que arrancan vacaciones con los que apuran los últimos días de descanso y, también, claro, los que tienen en el tren su medio de transporte para desplazamientos cotidianos. Grandes y pequeños viajes transcurren por las mismas vías.

"HACER EL CAMINO A LOS 33 AÑOS, LA EDAD DE CRISTO, ERA ALGO SIMBÓLICO PARA MI"

Una de las "familias numerosas" hoy en la estación son los peregrinos: en lo que llevamos de año han pasado por la Oficina del Peregrino 229.379 personas, entre ellas, Ana Li y Paola. Son dos primas que inician el camino, pero de retorno a su Méjico natal después de peregrinar desde León a Compostela. Ana Li cumplió este año "la misma edad que Cristo, 33" así que no quiso dejar pasar ya más tiempo para vivir una experiencia que llevaba tiempo planeando. Asegura que los 11 días han sido "inolvidables", a pesar de que una lesión las obligó a hacer un alto inesperado: "sí que te cambia la vida, incluso el parar, para mi fue entender que no todo es llegar corriendo, si no dejar el peso y tomar la vida como va llegando. La vida y Dios me dieron dos días para mi misma, para escuchar a mi cuerpo, que necesitaba descansar" asegura, "eso me dio más energía". Paola me avisa que igual se emociona recordando lo que han vivido, y tal cual: se le humedecen los ojos contando el "cariño puro" que encontró. "Me quedan muchos momentos , mucha gente que en el camino te brinda un vaso con agua, una fruta, un queso... sin pedirte nada a cambio, sólo una sonrisa, te dan tu corazón y eso es muy bonito. Llevo muchas amistades, muchos rostros en el camino". "Todo el mundo debería hacerlo al menos una vez en la vida"

Camino de vuelta para ellas, arranque de vacaciones para José Luis, un compostelano enamorado del sudeste asiático que después de viajar a Nepal el verano pasado, esta vez se va a conocer Vietnam mochila al hombro.

"Me atrae un poco todo, el Vietnam un poco más profundo, la gente, las diferentes culturas", y explica que le gusta en general un turismo "un poco diferente, con cosas que no puedes hacer aquí en Europa". Aunque pasará por algunas zonas que aparecen en todos los tours, como la bahía de Halong, su idea es conocer la antigua capital del país, Huê y "hacer montañismo por el norte"

Curioso: casi con el mismo volumen de equipaje que se lleva José Luis para quince días está en la sala de espera de la estación compostelana Yago, un coruñés que ha venido a pasar su santo, Santiago, por primera vez a Compostela. Vuelve a casa encantado con los cinco días aquí "mucho ambiente, muy buen trato en el hotel...todo genial". Le pregunto si se marcha un poco con el "corazón partío" entre las dos ciudades y aunque reconoce que "Coruña tiene la ventaja de que está al lado del mar... y gana por temperatura" asegura que "se queda con ambas, no podría elegir".

Olivia también ha visitado por primera vez estos días Compostela, pero a diferencia de Yago, ella no había planificado venir coincidiendo con el Apóstol. Esta turista francesa se lleva la imagen de que la capital de Galicia es una ciudad "armoniosa, bonita y agradable... pero mucha gente!" Así que piensa en volver, pero "quizás en otro momento del año". Hoy está esperando un tren en dirección A Coruña, para completar su estancia en Galicia por esta vez.

Compartirá vagón con mucha gente joven que se desplaza al Morriña Fest 2023: para allá se va Hugo, resignado porque tendrá que esperar más de lo que pensaba en la estación. Resulta que su tren se retrasa una hora: "menos mal que voy con tiempo", me dice. Toca acomodarse en el suelo, porque todos los asientos están ocupados en este momento, y paciencia.

El cartel luminoso empieza a anunciar que algún tren más, además del de Hugo, no saldrá hoy en hora. Chelo, una jubilada de Ourense, comprueba junto a su marido los billetes que los llevarán de vuelta a casa. "Nada de operación saída", me explica: "vimos de botar case o mes enteiro cunha irmá en Bertamiráns e logo habemos de volver, porque veñen as festas! É o que ten ser pensionista..." Pues a disfrutar.

