Esta semana arrancan las Fiestas del Apóstol

Llegan las fiestas de Santiago, los festejos más internacionales, los que nos ponen en el mapa y llenan la ciudad de foráneos que quieren disfrutar de Compostela.

Hablamos del Apóstol. El próximo 25 de julio es tradición celebrarlo en el interior de la Catedral, aunque este año será en San Martín Pinario, por las obras de la basílica. No obstante, al margen de los oficios religiosos, el Concello de Santiago ha programado conciertos y actividades.

LUIS ZAHERA, PREGONERO

El actor compostelano, ganador de un Goya, será este año pregonero desde los balcones de Raxoi. Le tocará dar el pistoletazo de salida de las fiestas el próximo viernes, 19 de julio.

Después del pregón llega la música, en la misma plaza del Obradoiro, con Zalon Thompson, artista británico conocido en su día por haber sido la voz principal de la banda de la desaparecida Amy Winehouse y que ahora presenta su primer disco.

GRANDES CONCIERTOS, EN LA QUINTANA

Un año más, los grandes conciertos se van a celebrar en la plaza de la Quintana. Todos son gratuitos.

Comenzando en la misma noche del pregón escucharemos a Budiño. Pero hay más nombres que pasarán por el escenario principal: Xoel López (domingo 21), The Main Squeeze (lunes 22), La Casa Azul (martes 23), La M.O.D.A (miércoles 24), Leilía y Milladoiro (jueves 25) o Chico César (domingo 28).

Ademais, el miércoles, 31, habrá un concierto dedicado a las bandas y artistas gallegos, con Banda Crebynsky, Fredi Leis y Holywater; y la del sábado 20 será una noche dedicada al beat y a la música electrónica.

Tampouco faltarán en la Quintana dos citas que ya son tradicionales: el concierto de la Real Filharmonía de Galicia (martes 30) y el de la Banda Municipal, que en esta ocasión estará acompañada por la Gallaecia Big Band en un concierto especial el lunes 29. Para estas dos actuaciones hay que retirar invitaciones en la taquilla del Teatro Principal.

CONCIERTOS EN EL TOURAL

En la Quintana habrá conciertos de gran formato, pero también citas musicales cada día en el Toural. por ahí pasarán Jamila y Rey Montesinos, Kind of Soul, Nunatak, The Tune, Moon Cresta, The Soul Jacket, Phantom Club, Wöyza, Trilitrate, Puerta Sur, Basanta e Lulavai.

Tampoco faltarán citas clásicas, como o Día do Traxe Galego, el torneo de llave o las exhibiciones de coches y trajes de época.

PUNTO LILA Y APAGÓN

El concejal de fiestas, Gonzalo Muíños, informó también que habrá un punto lila de información para prevenir o asesorar sobre posibles abusos o agresiones machistas y estudia la propuesta del BNG de determinar una franja horaria de apagón de luces y sonidos de las atracciones, para que las puedan disfrutar todos los niños.