¿Está el reloj de Noriega sincronizado con las elecciones autonómicas?

Los resultados electorales han despejado algunas incógnitas sobre pugnas y batallas políticas.

En Santiago, Sánchez Bugallo se ha hecho con la alcaldía siendo la lista más votada y obteniendo 10 de los 25 representantes en el Pazo de Raxoi. Son los mismos con los que contó en el anterior mandato el ya ex regidor Martiño Noriega. Compostela Aberta ha encajado un duro golpe en los pasados comicios, pasando de esos diez representantes a la mitad, cinco y convirtiéndose en tercera fuerza en la ciudad.

Para explicar esos malos resultados, los de Noriega se han agarrado al escenario político en el resto de Galicia. En A Coruña, Xulio Ferreiro también cayó de 10 a 6 ediles y en Ferrol, de 6 a 3.

Compostela Aberta ha hecho poca autocrítica de lo que le toca, de sus acciones al frente de la ciudad, insistiendo en que el rupturismo no pasa por buenos momentos y esa es la principal razón, según su versión, de lo que pasado el 26-M.

Jorge Suárez no baraja la dimisión entre sus opciones, Xulio Ferreiro, sin embargo, tardaba pocas horas en anunciar que volvía a su plaza como profesor universitario. ¿Y Noriega? ¿Qué pasa por la cabeza del ex alcalde? Él insiste en que se irá, pero, ¿A dónde?

Las elecciones autonómicas se celebrarán el año que viene y el nombre de Martiño Noriega siempre sonó como favorito para encabezar una lista que ahora tiene, y tuvo ya, mil denominaciones diferentes: En Marea, En Común Unidas Podemos, Galicia en Común, Alternativa Galega de Esquerda o incluso Anova, el partido en el que él mismo milita con Xosé Manuel Beiras. El panorama de las llamadas confluencias no es nada alentador. La sombra de ruptura planea desde hace tiempo y hay una fuerte división interna. ¿Habrá tiempo de sellar la paz antes de la convocatoria electoral en Galicia? Parece hartamente improbable, dada la guerra abierta y sin cuartel.

Son muchos interrogantes que el propio Noriega no despeja. El ex regidor asegura que su decisión es la de abandonar el Pazo de Raxoi, la política local, pero no se da un plazo temporal para hacerlo. En COPE Santiago le preguntábamos si su reloj se ha sincronizado con los tiempos autonómicos. Nos dice que no: "Para nada. De hecho, no ando haciendo juegos de estrategia en el campo político. Mi transición tiene que ver con cuestiones personales y profesionales. Mi idea es incorporarme, aunque sea parcialmente a la Medicina".

Noriega asegura que su vida siempre ha pivotado entorno a la medicina y a la política. Reconoce que son dos ámbitos que no lo van a abandonar pero, a renglón seguido nos confiesa que le "apetece" hacer otras cosas que no sean "política institucional".