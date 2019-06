Escenificado el "traspaso de poderes ejemplar" en el concello de Santiago

El Salón Verde del Pazo de Raxoi acogió esta mañana el encuentro formal entre el equipo de gobierno saliente y el que tomará posesión el próximo 15 de junio. Concejales socialistas en el lado derecho de la mesa, ediles de Compostela Aberta a la izquierda y cabecera compartida por Sánchez Bugallo y Martiño Noriega, que esperó a que todos estuviesen dentro de la estancia para trasladarse allí desde alcaldía. Él mismo utilizó la palabra "escenificación" para referirse al acto, añadía, "traspaso ejemplar", muy diferente al que asegura, tenía lugar hace cuatro años. Entonces fueron apenas unas "carpetillas" las que recibió su equipo, afirmó... hoy sobre la mesa pusieron "informes de 22 departamentos" que ahora los socialistas van a analizar hasta el lunes, cuando tendrán reunión de grupo y decidirán si necesitan más aclaraciones. Las dudas se resolverán ya en encuentros bilaterales por áreas la próxima semana. Entre los interrogantes que no aclaró Noriega esta mañana: si los suyos votarán o no a Sánchez Bugallo en el pleno de investidura. Aseguró que este detalle no es "relevante", toda vez que al ser la candidatura con más concejales "no cree que exista ningún tipo de problema para que sea elegido". Martiño Noriega reivindicó el peso de su formación en la gobernabilidad de esta legislatura, e incluso se dijo "sorprendido" porque no haya habido ninguna invitación explícita de cara a llegar a acuerdos.

Noriega: "Da la sensación de que el guión va por viajar en la máquina del tiempo hasta 2005 y volver a la melancolía del bipartito o de Feijóo".

BUGALLO NO SE CIERRA A PACTOS, PERO EN EL FUTURO

El alcalde electo, Sánchez Bugallo, no descartó que se puedan alcanzar puntos de encuentro a lo largo de la legislatura: incluso evocó su anterior etapa de gobierno, que arrancó sin coalición con el BNG hasta 1999, cuando sí se firmó un acuerdo "de más de cien páginas", dijo. Asegura el líder socialista en Raxoi que espera tener "relaciones cordiales" no solo con Compostela Aberta, también con BNG y Pp, e incluso llamó a los de Noriega a ser "partícipes activos", pero añade que "los cidadanos hoy no entendería que después de una confrontación tan clara" como la que quedó en evidencia en la reciente campaña electoral. "Sería una solución falsa hacer un reparto de cargos y luego, a palos, cada uno por su lado", añade.

El Plan Estratégico de Santiago, la revisión del Plan de Turismo, la actuación en el Casco Histórico, medidas administrativas en materia de licencias...son algunas de las áreas donde Sánchez Bugallo espera encontrar "una cierta unidade de criterios para trabajar juntos".

Sánchez Bugallo vuelve al Pazo de Raxoi después de ocho años. Hoy dijo que no hubo tiempo para echar un vistazo al despacho de alcaldía, pero que por el resto de la casa, todo estaba igual, las mesas, las sillas, las cortinas... todo en el mismo sitio, y añadió "no sé si esto es bueno o malo".