Enfado monumental de Compostela Monumental

El gerente de Compostela Monumental mostraba ayer su enfado en los micrófonos de COPE Santiago.

José Ángel Blanco nos lo avanzaba ayer: Adiós a la Feria Goyesca Napoleónica. La cita, que iría por la tercera edición, estaba prevista para el 1, 2 y 3 de marzo. También en octubre habían programado la feria del peregrino, que también desaparece.

Ayer el Ayuntamiento de Santiago les denegaba a los comerciantes el permiso. El motivo: un informe negativo de los técnicos de Patrimonio. El gerente de la asociación de comerciantes del casco antiguo, además, mostraba su malestar con todos los grupos políticos del Concello compostelano y no solo con el gobierno local, y es que, según nos trasladaba, la oposición se abstuvo en la votación.

Compostela Monumental lamenta que no les permitan dinamizar el casco histórico de Santiago. Se sienten, además, agraviados en relación a otros colectivos que sí organizan distintas actividades en el casco antiguo: "De todos es conocido que se celebran actividades en la zona vieja que nada tienen que ver con su promoción o dinamización". Blanco lamentaba la situación: "Aquí se monta de todo, pero si lo hace Compostela Monumental no está bien visto. O no les caemos bien o no quieren que se haga nada".

En cuanto a los motivos de ese rechazo, nos dice que la Comisión de Patrimonio, integrada por todos los partidos políticos, da excusas "peregrinas". Tiene que estudiar ahora la resolución, por si pudiesen subsanarse los errores que apuntan los técnicos, no obstante al gerente del colectivo no le quedan ganas de estar peleando todos los días.

"El Ayuntamiento no quiere que se dinamice el casco histórico, que lo sepan los ciudadanos de Santiago y los comerciantes".

José ángel Blanco se mostraba pesimista sobre el futuro. "Dicen que quieren revitalizar el casco histórico y es todo mentira y una farsa, quieren que desaparezcamos todos".