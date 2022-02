Enero de 2022 en Santiago: el enero más cálido de los últimos 50 años

El mes de enero de 2022 nos ha dejado temperaturas anormalmente elevadas en Santiago. Se dice que, en cuestión de meterología, nuestra memoria es muy corta. Para ayudarnos a poner la situación en perspectiva está la estadística y el registro de datos que llevan desde el Observatorio Astronómico Ramón María Aller, de la Universidad de Santiago (USC).

El primer mes del año 2022 ha dejado un récord de temperatura máxima en Compstela, para ser un mes de enero. Así lo señala el director del Observatorio de la USC, José Ángel Docobo. Y para muestra, varios datos: El día 1, primer día del nuevo año, se registraron 21'5 ºC. Con todo, no fue el único día "caluroso", el día 29, por ejemplo, llegamos a los 19 ºC o el domingo, 30 de enero, pasamos unas décimas de los 18 ºC. Para encontrar temperaturas semejantes hemos de remontarnos a los años 90: a 21 ºC llegamos el 29 de enero de 1994 y los casi 21 ºC del 24 de enero de 2016.

A pesar de esas temperaturas elevadas para un mes de enero, en pleno invierno, este primer mes de 2022 no fue el más seco. La sensación es que ha llovido muy poco, y es verdad, pero ha habido meses de enero en los que ha llovido menos en Santiago. En el pasado mes de enero de este año se recogieron 63,9 litros/m2, todos ellos caídos en los primeros 10 días del mes. Enero de 1981 fue mucho más seco, entonces solo cayeron 23,9 l/m2, recogidos en seis jornadas. En el lado opuesto están los 546,2 l/m2 del mes de enero de 2001, o los 499 l/m2 de 2014.

En el mes de enero de 1981 en la ciudad de Santiago de Compostela hubo helada durante 19 jornadas y en 10 de esos días la temperatura mínima estuvo por debajo de los -2 ºC, destacando los -4'3 ºC del día 13.

Con todo, el récord de temperatura mínima más reciente en un mes de enero en Compostela se mantiene en los -5'1 ºC del día 3 de enero de 1971, y el de menos lluvia recogida en los 19,5 litros/m2 del mismo mes de 1964.

En cuanto a las horas de sol, en total, hubo 162 horas de insolación en enero de 2022 en Compostela, superadas por los meses de enero de los años 1989 (166 horas y 45 minutos) y, sobre todo, 1992 (178 horas y 10 minutos). Todas estas horas nada tienen que ver, por ejemplo, con las horas de sol de los eneros de 2014 (46 horas y 30 minutos) o las del año 2001 (40 horas y 40 minutos), explica el profesor Docobo.

