Encalla un barco frente a la isla de Sálvora, en Ribeira

Generaron una gran expectación este lunes los trabajos de salvamento de los 8 tripulantes del Boteira Primero, un barco que encalló en la piedra de Sargo, en la localidad de Aguiño.

Fue a eso de las 18:30 y muchos curiosos se reunieron en la zona conocida como O Serriño para seguir en primera línea la operación de rescate. La embarcación Salvamar Sargadelos pudo sacar del arrastrero a los tripulantes y afortunadamente todos se encontraban en perfecto estado de salud. Además no había rastros de contaminación en la zona.

Buque ”Boteira Primero” encallado nas rochas do faro do Sargo, #Aguiño #Ribeira. A tripulación está ben, non hai restos de contaminación e o pesqueiro xa logrou saír da zona. @GardacostasGal e @salvamentogob estivemos nas proximidades ata que foi desencallado. pic.twitter.com/SzhlVG1p66