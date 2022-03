Eloy Domínguez Serén gaña con "Rompente" a Biznaga de Prata á mellor curta no Festival de Málaga

A recén celebrada XXV Edición do Festival de Cine de Málaga deixou unha moi boa nova para o audiovisual galego. A Biznaga de Prata para Rompente, do director Eloy Domínguez Serén e producida por Zeitum Films, como mellor Curtametraxe de Ficción.

Un premio que o propio director galego nado no Salnés, en Meaño, aínda que residente na parroquia de Palmeira, en Ribeira, recoñece acoller con ledicia xa que "eran 20 os traballos que se presentaban na categoría de mellor curta de ficción, de cineastas consagrados e cun nivel moi alto, polo que estamos moi felices de que o xurado decidira otorgarnos o premio".

Mais cando Rompente é o primeiro traballo de ficción deste xove director de cine galego, que ata agora adicou a súa actividade a facer documentais, pero que decidiu dar este salto "e a experiencia non puido se rmellor", recoñece o propio Eloy Domínguez Serén que considera que "ao mesmo tempo, e maila ser un traballo de ficción, Rompente tenintegrado o traballo documental filmado arredor do mar, polo que a miña vagaxe como documentalista queda integrada dun xeito moi fluído".

UNHA PARELLA DE PAIS NOVOS E O FURTIVISMO

Rompente narra a historia dunha parella de pais, Santi e Lucía, "moi noviña, de arredor de vinte anos e que decidiron ter o seu fillo e sacalo adiante polos seus propios medios e cunha persoa maior ao seu cargo", cóntanos o director do filme, polo que o pai, Santi e que traballa de bateeiro polas mañás, vai polas noites de percebeiro furtivo "para ter unha ganancia extra, o que xera, como actividade ilícita, moitas tensión no seu entorno e nunha nocalidade pesqueira moi pequena".

Historia que o propio Eloy recoñece que "está basada na miña historia persoal, xa que os meus pais tivéronme cando eran moi novos, cunha persoa dependente ao seu cargo", polo que durante varios meses "fixen unha investigación para saber qué diferencias podía haber entre a realidade dos meus pais hai 30 anos, e a realidade á que se enfrontan as parellas noviñas que hoxe deciden dar o paso de ter un fillo".

E a conclusión, "tras falar con moitas parellas do Barbanza, ás que agradezo que se abriran e me contaran a súa experiencia, é que as circunstancias non soi moi diferentes" á hora de enfrontar as dificultades para unha familia de pais que rondan a vintena.









O BARBANZA COMO ESCENARIO E AS SÚAS XENTES, PROTAGONISTAS

A historia de Rompente foi rodada íntegramente na bisbarra da Barbanza, onde reside actualmente Eloy quen recoñece que "para min era moi importante retratar e case facer un tributo ao traballo do mar, polo que pasei moito tempo aprendendo o oficio de bateeiro para saber qué filmar e cómo facelo en cada momento", convivindo tamén "coas mariscadoras de Cabo de Cruz, os bateeiros de Rianxo, os percebeiros en Corrubedo..., para ter unha aprendizaxe de todo o oficio".

Aínda que a cousa foi mais aló porque "tralo contacto con toda esa xente, decidimos que foran eles mesmos os intérpretes de determinados papeis na película, polo que moitos dos actores de Rompente son xente do Barbanza que non teñen experiencia previa e interpretan papeis moi semellantes á súa vida real".

"A FALA DO BARBANZA"

Unha participación da xente e veciños barbanzáns que conseguiu "algo moi fermoso" que tamén buscaba o director de Rompente: "que toda a curta estea impregnada da variante dialectal tan característica desta zona da costa galega".

Unha fala que, segundo Eloy, "afortunadamente aínda a coservan moitos mozos e mozas do Barbanza, polo que estou moi orgulloso de que estea na película e que colla da identidade que lle da esta fala".

Imaxe da rodaxe de "Rompente" na costa do Barbanza. Autor, Xavi Souto









O que, sen dúbida, vai facer que sexa aínda mais esperada a estrea para o público en xeral de Rompente que agora se atopa facendo o circuito de festivais, hai que lembrar que a premier foi no propio festival de Málaga onde consegiu a Biznaga de Prata.

Algo no que "xa estamos a traballar", recoñece o director do filme "e imos facer un esforzo para que a pelicula se poda ver en centros culturais e mais algunha sala de cine do Barbanza" porque o obxetivo é "amosar a curta en tódalas localidades barbanzáns", para o que se está en contacto cos diferentes concellos.

Esperemos que sexa mais pronto que tarde, aínda que semella que Rompente vai ter unha longa traxectoria nos festivais de cine, mais coa atención que ten provocado o premio en Málaga e que xa pon a un novo director galego, Eloy Domínguez Serén, no panorama dos novos e bos cineastas que traballan a día de hoxe en Galicia, contando as historias dos galegos e galegas do século XXI.

Audio Imaxe, Nati Juncal